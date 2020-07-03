Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня. В ходе встречи президента с рабочей группой по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал главе государства об этом инциденте.
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с чего всё началось

Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
РИА Новости09:37

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Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

RT на русском09:39

«Они показали, кто там работает». Путин прокомментировал радужный флаг на посольстве США в Москве и заявил об отсутствии дискриминации в России

Фонтанка.Ру09:15

Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

РИА Новости09:37

Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на американском посольстве в Москве

Lenta.ru09:31

«Они и показали, кто там работает»: Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

Комсомольская правда09:19

Путин прокомментировал поступок американских дипломатов

Вести.Ru09:38

Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США: показали кое-что по поводу того, кто там работает

Коммерсантъ09:15
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Экономика

Государство поддержит Севкаврентген-Д из Кабардино-Балкарии

По словам Мантурова, завод, производящий медицинское рентгеновское оборудование, имеет большой потенциал в части экспорта, и федеральный центр готов помочь предприятию в части поставок готовой продукции в ближнее зарубежье.
SM News 10:02
Религия

Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
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Происшествия

Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор

В Ивановской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка, который грабил, насиловал и убивал женщин, сообщает Герпрокуратура РФ.
Российская газета 08:19
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
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Общество

Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах

НТВ 08:51
Происшествия

Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой

По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
StarHit.ru 09:53
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Политика

Новым премьером Франции стал курировавший снятие карантина Жан Кастекс

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца.
Аргументы и Факты 07:54
Общество

В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам

Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
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Здоровье

Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики больных коронавирусом.
Вечерние Ведомости 10:30
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Гаджеты

Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
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Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
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Фигурное катание

Российская фигуристка рассказала о сексизме в спорте

Фигуристка Бетина Попова выложила в «Инстаграме» большой пост, в котором описала все проблемы, связанные со льдом.
CT news 08:34
Финансы

Курс рубля упал до минимальных значений

По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным

Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
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Гаджеты

Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет

Компания ASUS представила дизайн новой видеокарты RTX 3080 Ti. Фотография опубликована на портале Videocardz.
NewInform вчера в 11:38
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
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Гаджеты

Немецкие цены на настольные процессоры AMD Renoir оказались достаточно высокими

Компания AMD достаточно долго колебалась по поводу целесообразности вывода гибридных процессоров Renoir в исполнении Socket AM4 на розничный рынок, но несколько недель назад стало ясно, что в июле они всё же поступят в продажу, пусть и не в коробочной комплектации.
3DNews 07:09
Общество

Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
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Общество

В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников

Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
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