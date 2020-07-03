Политика
RT на русскомПутин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня. В ходе встречи президента с рабочей группой по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал главе государства об этом инциденте.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".РИА Новости09:37
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«Они и показали, кто там работает»: Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США
Комсомольская правда09:19
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Экономика
Государство поддержит Севкаврентген-Д из Кабардино-Балкарии
По словам Мантурова, завод, производящий медицинское рентгеновское оборудование, имеет большой потенциал в части экспорта, и федеральный центр готов помочь предприятию в части поставок готовой продукции в ближнее зарубежье.
SM News 10:02
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Происшествия
Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор
В Ивановской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка, который грабил, насиловал и убивал женщин, сообщает Герпрокуратура РФ.
Российская газета 08:19
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой
По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
StarHit.ru 09:53
Политика
Новым премьером Франции стал курировавший снятие карантина Жан Кастекс
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца.
Аргументы и Факты 07:54
Общество
В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам
Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Здоровье
Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики больных коронавирусом.
Вечерние Ведомости 10:30
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Фигурное катание
Российская фигуристка рассказала о сексизме в спорте
Фигуристка Бетина Попова выложила в «Инстаграме» большой пост, в котором описала все проблемы, связанные со льдом.
CT news 08:34
Финансы
Курс рубля упал до минимальных значений
По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
Гаджеты
Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет
Компания ASUS представила дизайн новой видеокарты RTX 3080 Ti. Фотография опубликована на портале Videocardz.
NewInform вчера в 11:38
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Гаджеты
Немецкие цены на настольные процессоры AMD Renoir оказались достаточно высокими
Компания AMD достаточно долго колебалась по поводу целесообразности вывода гибридных процессоров Renoir в исполнении Socket AM4 на розничный рынок, но несколько недель назад стало ясно, что в июле они всё же поступят в продажу, пусть и не в коробочной комплектации.
3DNews 07:09
Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19