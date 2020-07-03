Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня. В ходе встречи президента с рабочей группой по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал главе государства об этом инциденте.

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