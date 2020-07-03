На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня. В ходе встречи президента с рабочей группой по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал главе государства об этом инциденте.

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