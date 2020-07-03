Политика
RT на русскомПутин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня. В ходе встречи президента с рабочей группой по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал главе государства об этом инциденте.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.РИА Новости09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
«Они и показали, кто там работает»: Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США
Комсомольская правда09:19
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции России
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля.
ТАСС 17:49
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Политика
Суда для постройки «Северного потока — 2» направились в Калининград
Суда «Газпром флота», которые будут заниматься строительством газопровода «Северный поток — 2» направляются в Калининград.
Телеканал 360° 10:17
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Футбол
«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор
Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58
Кино
Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition
NewInform вчера в 05:00
Космос
Virgin Galactic покажет кабину туристического космического корабля VSS Unity в конце июля
3DNews вчера в 18:06
Здоровье
Минздрав не ждет масштабной второй волны коронавируса в России
В России не ожидается второй волны коронавируса такого же масштаба, как и первая.
URA.Ru 02:42
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
Finam.Ru 09:58
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане
Российская газета 09:36
Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Космос
Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе
Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICS 05:36
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Evo-rus.com 05:11
Шоу-бизнес
Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер вчера в 15:06
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
Культура
Сериал «Остаться в живых» мог завершиться на третьем сезоне
Соавтор «Остаться в живых» уточнил, что они придумывали множество загадок и тайн, говоря, что они будут все решены к концу третьего сезона.
CT news 06:08
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Футбол
«Канвон» — «Пусан Ай Парк»: кто у корейцев на волне?
Читайте наш вариант прогноза на матч «Канвон» — «Пусан Ай Парк», который состоится четвёртого июля.
Все про Спорт ру 12:01
Энергетика
Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известия 01 июля в 06:44
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM 15:56