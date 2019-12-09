Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии. По словам Владимира Путина, он против любого насилия, в том числе в семье в отношении женщин и детей.

Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

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