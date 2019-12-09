Политика

iReactoriReactorПутин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии. По словам Владимира Путина, он против любого насилия, в том числе в семье в отношении женщин и детей.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Путин назвал смешанным свое отношение к закону о домашнем насилии

Газета.Ru06:58

Путин впервые прокомментировал закон о домашнем насилии

Ведомости07:25

«Я тоже против домашнего насилия. Но нужен ли закон»: Путин добавил вопросов к скандальному законопроекту

Царьград07:04

Путин сообщил о «смешанном» отношении к законопроекту о домашнем насилии

РБК08:17

Корреспондент «Ъ» Валерия Мишина о законопроекте о домашнем насилии

Коммерсантъ07:55

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

ТАСС06:53

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Lenta.ru06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
РИА Новости 09:11
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

Газета.Ru 06:42
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Коммерсантъ 09:06
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Политика

Путин напомнил о долге Украины в $3 млрд

Президент Владимир Путин напомнил, что Украина пока так и не выплатила России долг в $3 млрд, которые предоставил Фонд национального благосостояния РФ.
News.ru 05:18
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 06:46
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Политика

ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Российская газета 09:09
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Вести.Ru 08:40
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Общество

В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня

Мослента вчера в 13:32
Гаджеты

В России новый Mac Pro стоит от 450 000 рублей

В нашей стране стоимость базовой конфигурации мощной «яблочной» новинки составила 450 000 рублей.
RuNews24.ru 09:07
Футбол

«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино

Soccer.ru 03:33
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

Путин назвал условие новой встречи с Зеленским

112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.
РЕН ТВ 06:31
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Политика

Путин отказался проводить «чистку» среди силовиков из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин не намерен устраивать «чистку» в органах безопасности.
SM News 05:49
Происшествия

Радикалы хотели прервать матч «Барселона» — «Реал»

Газета.Ru 09:01
Политика

Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Экономика сегодня 08:00
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о процессе работы над продолжением фильма "Аватар" и объяснил, почему приходится так долго ждать новых частей.
Piter.tv 09:01
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Политика

Путин обещал изучить дело осужденного за участие в митингах Котова

Президент России Владимир Путин сказал, что ознакомится с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.
Известия 09:03
Политика

Путин прокомментировал судьбу Союзного государства с Белоруссией

Решение о дальнейшем углублении интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства было принято совместно Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
ТК Звезда 06:22
Политика

Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Sibnet Новости 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное