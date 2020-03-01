Экономика
ТАССПутин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года
Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года. "Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - сказал Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта "Внуково".
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Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в лидеры чемпионата Испании
В центральном матче 26-го тура испанского первенства мадридский "Реал" в "эль-класико" обыграл на своем поле "Барселону" - 2:0. Отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие американские военные учения
В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Футбол
АЕК Карреры спас ничью в матче с «Панионисом»
Коллектив экс-тренера московского «Спартака» Массимо Карреры добыл ничью на 92-й минуте. АЕК продлил серию без поражений до 8 матчей кряду.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Футбол
«Шахтер» потерпел первое поражение в чемпионате Украины по футболу
Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в текущем чемпионате Украины по футболу, проиграв в матче 20-го тура полтавской "Ворскле".
Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Экономика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Армия и оружие
Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией
Политика
Сатановский рассказал об атмосфере военного психоза в Турции
Политолог отмечал, что жизни сотрудников Sputnik могут оказаться под угрозой из-за «ежедневно и ежечасно накачиваемой атмосферы психоза».
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Экономика
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
Армия и оружие
Военные России не гарантируют безопасность полетов Турции над Сирией
Российские военные не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией после закрытия воздушного пространства страны, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.