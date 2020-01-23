Политика
Взгляд.руПутин не стал пожимать руку Пенсу
Президент России Владимир Путин, приехавший на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, поздоровался за руку с британским принцем Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса. Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».
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Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Политика
США заявили о праве обложить пошлинами европейские автомобили
У США есть право ввести пошлины в отношении импортируемых из Европы автомобилей, заявил министр торговли страны Уилбур Росс.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Кино
Главным героем приквела «Голодных игр» станет Кориолан Сноу
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Шоу-бизнес
Рита Дакота замечена на Бали с новым возлюбленным
Певица Маргарита Герасимович, более известная как Дакота, отдыхает на Бали с новым возлюбленным, музыкантом и клипмейкером Федором Белогаем.
Авто
УАЗ представил грузопассажирскую версию «Профи»
Новая модификация УАЗ «Профи» создана Ульяновским автозаводом при содействии специалистов ООО «Автодом».
Политика
Рабочая группа может пересмотреть преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников уточнил, что конституционная реформа не будет означать «обнуления» сроков действующего президента, и любой следующий глава государства не сможет избираться более двух раз.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Космос
Илон Маск отправит миллион человек на Марс к 2050 году
Общество
ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Футбол
«Ростов» заявил Мамаева на весеннюю часть сезона РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» заявил полузащитника Павла Мамаева на заключительную, весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.
Общество
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Футбол
СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млн
Общество
Второй китайский город изолировали из-за коронавируса
В китайском городе Хуанган с предстоящей пятницы временно приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения нового заболевания — 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Космос
Бур станции InSight снова начал вылезать из грунта
Бур марсианской станции InSight вновь стал вылезать из скважины в грунте.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Вице-премьеры: Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства) Виктория Абрамченко Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО) Юрий Борисов Татьяна Голикова Алексей Оверчук Марат Хуснуллин Дмитрий Чернышенко Интересно, что 2 бывших заместителей Мишустина в ФНС стали вице-премьером и главой аппарата правительства.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Путин обновил состав резерва управленческих кадров
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.