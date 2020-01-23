Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин не стал пожимать руку Пенсу

Президент России Владимир Путин, приехавший на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, поздоровался за руку с британским принцем Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса. Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».
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Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте

Российская газета09:23

Путин и Пенс пожали руки на форуме памяти жертв Холокоста в Израиле

РБК10:06

Путин и Пенс обменялись рукопожатием на форуме в Иерусалиме

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Проигнорированный Путиным вице-президент США подошел поздороваться сам

Lenta.ru09:27

Путин обменялся рукопожатием с принцем Чарльзом

РИА Новости08:06

Путин и Пенс обменялись рукопожатиями на форуме в Израиле

RT на русском10:03

Пенс сам подошел к Путину для рукопожатия

Взгляд.ру08:44
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Армия и оружие

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У США есть право ввести пошлины в отношении импортируемых из Европы автомобилей, заявил министр торговли страны Уилбур Росс.
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Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Политика

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Bimru.ru 07:30
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Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

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Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

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Певица Маргарита Герасимович, более известная как Дакота, отдыхает на Бали с новым возлюбленным, музыкантом и клипмейкером Федором Белогаем.
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Рабочая группа может пересмотреть преамбулу Конституции

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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 20 января в 11:43
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
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Общество

ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Коммерсантъ 14:00
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Футбольный клуб «Ростов» заявил полузащитника Павла Мамаева на заключительную, весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

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Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании

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ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
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Футбол

СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млн

RT на русском 14:43
Общество

Второй китайский город изолировали из-за коронавируса

В китайском городе Хуанган с предстоящей пятницы временно приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения нового заболевания — 2019-nCoV.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Бур марсианской станции InSight вновь стал вылезать из скважины в грунте.
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Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
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Обнародован состав нового правительства

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Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
Коммерсантъ 13:46
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