Президент России Владимир Путин, приехавший на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, поздоровался за руку с британским принцем Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса. Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».

Путин не стал пожимать руку Пенсу

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