Политика
Взгляд.руПутин не стал пожимать руку Пенсу
Президент России Владимир Путин, приехавший на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, поздоровался за руку с британским принцем Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса. Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».
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Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Происшествия
В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка
Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Политика
США расширили список санкций против Ирана
Министерство финансов США дополнило список санкций против Ирана.
Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию
Действующий чемпион России Дмитрий Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Футбол
Андрей Аршавин станет главным редактором нового спортивного журнала
Приглашенным редактором первого номера станет титулованный футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала», экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин.
Общество
В Tinder появится тревожная кнопка
Match Group намерена встроить в свое приложение для знакомств Tinder тревожную кнопку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Единоборства
Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным
Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
Энергетика
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Гаджеты
В Intel хотят значительно ускорить свою дискретную видеокарту
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Происшествия
В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки
Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.