Политика
ИзвестияПутин пожал руку принцу Чарльзу
Наследник британского престола сидел через два кресла от Путина. Российский президент сначала поприветствовал его жестом, затем поднялся, чтобы пожать ему руку. Также Путин обменялся рукопожатиями с сидевшим по соседству президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Путин предложил провести саммит стран-основателей ООН
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.
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Финансы
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В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
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Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
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Политика
Путин напомнил о пособниках нацистов во многих странах Европы
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Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Экономика
«Новатэк» и Минфин определились с финансированием терминала «Утренний»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из госказны «Новатэку» на терминал «Утренний» выделят 103,6 млрд рублей в рамках федерального проекта «Северный морской путь».
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
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Политика
Иран заявил о безопасности полетов в воздушном пространстве страны
"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов, и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий", – заявили в ведомстве.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.