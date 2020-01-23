Наследник британского престола сидел через два кресла от Путина. Российский президент сначала поприветствовал его жестом, затем поднялся, чтобы пожать ему руку. Также Путин обменялся рукопожатиями с сидевшим по соседству президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

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