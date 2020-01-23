Политика

ИзвестияИзвестияПутин пожал руку принцу Чарльзу

Наследник британского престола сидел через два кресла от Путина. Российский президент сначала поприветствовал его жестом, затем поднялся, чтобы пожать ему руку. Также Путин обменялся рукопожатиями с сидевшим по соседству президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте

Российская газета09:23

Путин и Пенс обменялись рукопожатием на форуме в Иерусалиме

ТАСС09:00

Путин пожал руки принцу Чарльзу и Макрону на форуме памяти Холокоста

РБК09:07

Путин обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом

RT на русском08:28

Проигнорированный Путиным вице-президент США подошел поздороваться сам

Lenta.ru09:27

Путин обменялся рукопожатием с принцем Чарльзом

РИА Новости08:06

Путин пожал руку принцу Чарльзу

Известия09:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

РБК 08:05
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM вчера в 03:05
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 21 января в 13:35
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Политика

Путин предложил провести саммит стран-основателей ООН

Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.
BFM.ru 08:44
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru 07:10
Общество

«Ростех» представит парашюты для спасения из небоскребов

Известия 06:06
Шоу-бизнес

Актер Александр Пашков объяснил, почему бросил жену с тремя детьми

Актер Александр Пашков в ходе ток-шоу на телеканале "Россия-1" рассказал о своем первом браке.
Московский Комсомолец 06:03
Происшествия

В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки

Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Коммерсантъ 07:55
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Политика

Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

REGNUM 08:38
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

REGNUM 01:15
Общество

В Китае изолировали два города из-за коронавируса

Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 05:09
Политика

Зеленский заявил, что завершить конфликт в Донбассе можно «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе полностью прекратить не удалось, передаёт «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 22:16
Политика

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
RT на русском 05:35
Финансы

ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков.
РБК 09:29
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Футбол

Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»

Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
ODDS.ru вчера в 13:25
Общество

Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе

РИА Новости 08:40
Политика

Путин напомнил о пособниках нацистов во многих странах Европы

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме памяти жертв Холокоста назвал преступления нацистов против евреев одной из самых позорных страниц мировой истории, и напомнил, что у них были пособники во многих странах Европы.
Взгляд.ру 08:55
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
РИА Новости 02:52
Экономика

«Новатэк» и Минфин определились с финансированием терминала «Утренний»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из госказны «Новатэку» на терминал «Утренний» выделят 103,6 млрд рублей в рамках федерального проекта «Северный морской путь».
REGNUM 06:52
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Футбол

Тиль высказал мнение о главном тренере «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Евро-футбол.ру 21 января в 01:25
Политика

Иран заявил о безопасности полетов в воздушном пространстве страны

"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов, и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий", – заявили в ведомстве.
Москва 24 09:16
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
РИА Новости 03:55
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Общество

Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы

7 новостей 01:16
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное