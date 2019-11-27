В Петербурге прошла церемония прощания с Людмилой Вербицкой. Проститься с президентом СПбГУ и выдающимся филологом в город на Неве прибыл Владимир Путин.

Политика Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Космос Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Общество Меланию Трамп освистали на молодежном саммите Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.

Биатлон Драчёв заверил, что биатлонисты продолжат выступать под флагом России Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не помешают биатлонистам выступать под своим национальным флагом.

Происшествия Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования Адвокат Ирины Голосной, заместителя руководителя Росалкогольрегулирования, подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.

Транспорт Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково» Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Происшествия Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле По данным следствия, 27 ноября около машины, припаркованной во дворе жилого дома на улице Болдина в Туле, произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, мужчина получил незначительные травмы.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.