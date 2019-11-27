Общество
Невские НовостиПутин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой
В Петербурге прошла церемония прощания с Людмилой Вербицкой. Проститься с президентом СПбГУ и выдающимся филологом в город на Неве прибыл Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Политика
Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже
В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к РФ по Украине
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины к России "уважать международное право".
Общество
Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин приехал на Дальневосточный проспект в Санкт-Петербурге, чтобы открыть памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину.
Космос
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
Шоу-бизнес
Супруга Гогена Солнцева попала в больницу
Кто-то даже считает, что пассия Солнцева серьезно больна, и сам шоумен тщательно скрывает эту информацию.
Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии
Армия и оружие
Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Меланию Трамп освистали на молодежном саммите
Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
Биатлон
Драчёв заверил, что биатлонисты продолжат выступать под флагом России
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не помешают биатлонистам выступать под своим национальным флагом.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования
Адвокат Ирины Голосной, заместителя руководителя Росалкогольрегулирования, подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова девять лет была в отношениях с женатым артистом
Алла Сигалова стала гостьей передачи «Судьба человека». Хореограф рассказала Борису Корчевникову о девятилетнем романе с женатым артистом.
Происшествия
В Москве второклассница погибла после того, как мать нашла в ее мобильном переписку со взрослым мужчиной
Дочка переписывалась со взрослым мужчиной, он присылал свои интимные фото и просил в ответ снимки школьницы.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Наука
Домашнее насилие над беременными матерями связали с ухудшением интеллекта их детей
Британские ученые выяснили, что домашнее насилие над беременной женщиной связано с ухудшением умственных способностей ее ребенка.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил пожилым, чем им питаться, чтобы жить дольше
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Транспорт
Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»
Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Происшествия
Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле
По данным следствия, 27 ноября около машины, припаркованной во дворе жилого дома на улице Болдина в Туле, произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, мужчина получил незначительные травмы.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Футбол
Локомотив — Байер 0:2
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.