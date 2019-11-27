Общество

Невские НовостиНевские НовостиПутин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой

В Петербурге прошла церемония прощания с Людмилой Вербицкой. Проститься с президентом СПбГУ и выдающимся филологом в город на Неве прибыл Владимир Путин.
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Владимир Путин посетил церемонию прощания с Людмилой Вербицкой в Петербурге

78.ru05:31

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ТАСС04:03

Владимир Путин прибыл в СПбГУ на прощание с Вербицкой

Фонтанка.Ру05:20

В Смоленской церкви прошло отпевание выдающегося филолога Людмилы Вербицкой

Невские Новости07:07

Владимир Путин приехал на прощание с Людмилой Вербицкой

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Телеканал Санкт-Петербург05:39

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
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Кто-то даже считает, что пассия Солнцева серьезно больна, и сам шоумен тщательно скрывает эту информацию.
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Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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