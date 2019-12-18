Политика
ТАССПутин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года. Глава государства начал готовиться к ней заблаговременно.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Шесть журналистов представят Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина
AmurMedia.ru16 декабря в 02:00
Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика
АМИТЕЛ15 декабря в 20:45
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Общество
В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
Происшествия
Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа
Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Технологии
NASA завершает работы по сборке «тихого» сверхзвукового самолета
В США, на заводе Skunk Works, принадлежащем компании Lockheed Martin в городе Палмдейл, штат Калифорния, специалисты завершают работы по доводке летательного аппарата, получившего название X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST).
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Общество
В Британии разработали увеличивающий производительность труда унитаз
Согласно разработанной модели, у унитаза должен быть наклон в 13°. Отмечается, что просидеть на таком туалете не получится больше пяти минут из-за дискомфорта в ногах.
Футбол
Стадион «Калининград» планирует зарабатывать на нейминге и оперных концертах
Новый Калининград Руководство стадиона "Калининград" рассчитывает заключить с какой-либо компанией контракт, который позволит зарабатывать на торговле дополнительным именем арены.
Футбол
Роналду выпрыгнул на 71 см, оформляя победный гол в ворота «Сампдории»
Оформляя гол в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний португалец подпрыгнул на 71 см, а во время удара по снаряду футболист и вовсе находился на высоте 256 см. Напомним, что этот мяч стал победным.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Транспорт
Новый автовокзал открыли на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
Планируется, что в год автовокзал будет обслуживать более 1,5 миллионов пассажиров.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Кино
Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Авто
Новый Kia Optima стал полноприводным
Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
Происшествия
На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину
Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Выяснилось, что мужчины после выхода на пенсию проживают в среднем еще 7,5 лет, а женщины 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.
Футбол
Как «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет разошлись нулевой ничьей
«Барселона» разошлась миром с «Реалом Сосьедад», а «Реал» — с «Валенсией».
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Наука
Российские ученые выявили работу эволюционно новых генов в опухолях
Исследователи из Санкт-Петербурга изучили эволюционный возраст генов человека и выявили существование их нового класса, проявляющего себя в опухолях.
Наука
Самый глубокий в мире каньон обнаружен подо льдом Антарктиды
Например, дно под ледниками оказалось гораздо глубже, чем предполагалось ранее, что означает, что эти ледяные щиты подвергаются еще большему риску отступления в условиях потепления.