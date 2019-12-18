Политика
ТАССПутин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года. Глава государства начал готовиться к ней заблаговременно.
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Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика
АМИТЕЛ15 декабря в 20:45
Шесть журналистов представят Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина
AmurMedia.ru16 декабря в 02:00
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