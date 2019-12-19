Политика

ТАССТАССПутин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года. Глава государства начал готовиться к ней заблаговременно.
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Свободное общение

Российская газета16:23

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

ТАСС16:00

Шесть журналистов представят Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина

AmurMedia.ru16 декабря в 02:00

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

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Известия Мордовии11:04

Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019. Онлайн

Царьград16:17

Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика

АМИТЕЛ15 декабря в 20:45
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Политика

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Участие в воскресном пикете планирует принять не менее ста человек, среди которых действующие врачи скорой помощи, сочувствующие пациенты и неравнодушные жители Новосибирска.
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В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
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В США проверяют сообщения о незаконном проникновении в поместье Трампа

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В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
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По итогам беседы мать согласилась временно поместить ребенка в областную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Адаптивная школа — интернат № 5», — ТАСС цитирует региональное министерство образования.
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«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Спорт-Экспресс вчера в 12:02
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США сняли санкции против латвийского порта

США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
РБК 18:49
Футбол

В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
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Кино

Васильев появится в новом сезоне «Сватов»

Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
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РИА Новости вчера в 04:19
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

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РБК 11:11
Политика

В Вашингтоне отметили усилившееся сотрудничество РФ и КНР в Арктике

По словам командующего ВМС США в Европе и Африке, адмирала Джеймса Фогго, Соединенные Штаты зафиксировали возросшую активность ряда государств в Арктическом регионе, в частности там усиливается сотрудничество России и Китая.
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Общество

В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги

Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Евро-футбол.ру 17:12
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом

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В Минобороны назвали сроки поступления ПАК ДА на вооружение ВКС

Вместе с ПАК ДА по госпрограмме на вооружение стратегических ядерных сил России поступят подводные ракетоносцы «Борей-А» и ракетные комплексы стратегического назначения со стационарными и мобильными пусковыми установками.
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Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва вчера в 11:09
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«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
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Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
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Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

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