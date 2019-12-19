Политика
ТАССПутин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года. Глава государства начал готовиться к ней заблаговременно.
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Шесть журналистов представят Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина
AmurMedia.ru16 декабря в 02:00
Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика
АМИТЕЛ15 декабря в 20:45
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Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Здоровье
Работники скорой помощи проведут массовый пикет в Новосибирске
Участие в воскресном пикете планирует принять не менее ста человек, среди которых действующие врачи скорой помощи, сочувствующие пациенты и неравнодушные жители Новосибирска.
Общество
День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря, чтобы не принести несчастье в семью
В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
Происшествия
В США проверяют сообщения о незаконном проникновении в поместье Трампа
Полиция Флориды начала расследование после получения информации о факте незаконного проникновения на территорию поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Авто
Сколько кузбасские чиновники потратят на служебный транспорт и на каких машинах они ездят
ВашГород.ру выяснил, сколько бюджет потратит на служебный транспорт для чиновников и какие автомобили на балансе региона есть для рабочих поездок.
Авто
Новая Kia Optima стала полноприводной
В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
Происшествия
Омского мальчика, которого ставили на гречку, поместили в интернат
По итогам беседы мать согласилась временно поместить ребенка в областную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Адаптивная школа — интернат № 5», — ТАСС цитирует региональное министерство образования.
Хоккей
Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
Футбол
Доходы РФС в 2020 году превысят 7 млрд рублей
«Коммерческие доходы вырастут по сравнению с 2019 годом до 4,7 млрд, а в целом доходы РФС будут выше 7 млрд рублей», — приводит его слова «РИА Новости».
Футбол
«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»
«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Политика
США сняли санкции против латвийского порта
США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
Футбол
В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
Кино
Васильев появится в новом сезоне «Сватов»
Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Политика
В Вашингтоне отметили усилившееся сотрудничество РФ и КНР в Арктике
По словам командующего ВМС США в Европе и Африке, адмирала Джеймса Фогго, Соединенные Штаты зафиксировали возросшую активность ряда государств в Арктическом регионе, в частности там усиливается сотрудничество России и Китая.
Общество
В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования
Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги
Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поступления ПАК ДА на вооружение ВКС
Вместе с ПАК ДА по госпрограмме на вооружение стратегических ядерных сил России поступят подводные ракетоносцы «Борей-А» и ракетные комплексы стратегического назначения со стационарными и мобильными пусковыми установками.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров
Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.