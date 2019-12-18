Политика
ТАССПутин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года. Глава государства начал готовиться к ней заблаговременно.
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Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика
АМИТЕЛ15 декабря в 20:45
Шесть журналистов представят Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина
AmurMedia.ru16 декабря в 02:00
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Стоит отметить, что в течение первых 10 месяцев текущего года бюджет Украины имел дефицит более 30,2 миллиарда гривен.
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду, 18 декабря, был побит рекорд тепла 133-летней давности, передает РИА "Новости".
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
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СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады
В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки, сообщает издание "Левый берег".
Политика
Иран обвинил европейские страны в бездействии после выхода США из СВПД
Иран будет вести переговоры с США только в рамках СВПД Аракчи заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что иранская сторона стремится сохранить международное соглашение, а не отменить его.
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Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
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Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Армия и оружие
«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери
Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
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Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет
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Количество нарушений валютного законодательства на Сахалине в 2019 году выросло в 2,5 раза
В 2019 году Сахалинская таможня возбудила 102 административных дела по фактам нарушения валютного законодательства (в 2018 году - 40 аналогичных дел).
Общество
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке
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