Политика

ТАССТАССПутин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года. Глава государства начал готовиться к ней заблаговременно.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

ТАСС16:00

На пресс-конференцию Путина попросили не приносить большие плакаты

REGNUM17:48

Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика

АМИТЕЛ15 декабря в 20:45

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

РИА Новости16:00

Журналисты Мордовии получили подарки от Администрации Президента России

Известия Мордовии11:04

Шесть журналистов представят Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина

AmurMedia.ru16 декабря в 02:00

Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019. Онлайн

Царьград16:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Биатлон

Логинов стартует в спринте за две минуты до младшего Бё

Следом уйдёт Матвей Елисеев (№ 31), а спустя ещё минуту — Евгений Гараничев (№ 33).
News.ru 16:31
Авто

Возобновляются продажи Opel в России

Росбалт 16 декабря в 05:20
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости 06:50
Киберспорт

Dota 2, CS:GO и GTA V — Valve опубликовала список номинантов на премию Steam Awards 2019

Valve представила всех номинантов на премию Steam Awards 2019.
CyberSport.ru 14:22
Происшествия

В Петербурге шторм повалил новогоднюю елку, рекламные щиты и светофоры

В Санкт-Петербурге шторм повалил деревья, новогоднюю елку, рекламные щиты и светофоры. Ветер уронил строительные леса в Подъездном переулке.
РЕН ТВ 17:20
Экономика

На Украине заявили о нехватке средств в бюджете

Стоит отметить, что в течение первых 10 месяцев текущего года бюджет Украины имел дефицит более 30,2 миллиарда гривен.
ГЛАС.RU 13:46
Космос

Астрономы не нашли объяснения звезде с радиопеременностью

Ученые обнаружили новый переменный радиоисточник MKT J170456.2−482100, положение которого совпадает с известной активной звездой TYC 8332-2529-1.
N+1 10 декабря в 19:02
Культура

Ксения Собчак поиграла в солдатиков

Ксения Собчак охотно позировала с барабанщиками, а Елена Малышева среди барышень из прошлого.
Комсомольская правда 18:10
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК 11:11
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили 16 декабря в 23:54
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР

КП - Донецк вчера в 03:51
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Общество

В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду, 18 декабря, был побит рекорд тепла 133-летней давности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:26
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Политика

СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады

В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки, сообщает издание "Левый берег".
ТАСС 18:06
Политика

Иран обвинил европейские страны в бездействии после выхода США из СВПД

Иран будет вести переговоры с США только в рамках СВПД Аракчи заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, что иранская сторона стремится сохранить международное соглашение, а не отменить его.
Pravda.Ru 03:39
Общество

Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек

Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Солидарность 08:04
Футбол

Марадона назвал лучшего футболиста в истории

Матч ТВ 08:40
Политика

Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Lenta.ru 13:55
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Армия и оружие

«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери

Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Украина.ру 03:21
Общество

В Москве за долги продадут дорогую квартиру Филиппа Киркорова

OAnews 18:16
Музыка

Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет

РИА Новости вчера в 16:12
Энергетика

«Газпром» построит газохимический комплекс на Ямале

ГЛАС.RU 01:39
Происшествия

Количество нарушений валютного законодательства на Сахалине в 2019 году выросло в 2,5 раза

В 2019 году Сахалинская таможня возбудила 102 административных дела по фактам нарушения валютного законодательства (в 2018 году - 40 аналогичных дел).
АСТВ 18:05
Общество

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке

Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.
БИЗНЕС Online вчера в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное