Политика
ИнтерфаксПутин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах
Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:11
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Трехлетний контракт предложил футболисту Александру Кокорину футбольный клуб «Спартак», сообщает 29 июля портал «Чемпионат».
ИА Красная Весна 02:34
Футбол
Роман Широков может стать новым генеральным директором «Химок»
По нашим данным, основными кандидатами на пост генерального директора «Химок» являются гендиректор «Арены Химки» Александр Зайцев и экс-полузащитник сборной России Роман Широков, ранее занимавший должность спортивного директора «Динамо».
Metaratings 05:33
Происшествия
В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию
Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
РИА Новости вчера в 09:30
Театры
Балетную труппу Пермского оперного театра возглавил Антон Пимонов
Газета Культура вчера в 11:11
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Игры
Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры
В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout.
Megaobzor.com 06:07
Общество
Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию
АН Между строк вчера в 11:32
Футбол
«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова
ТАСС Спорт 04:24
Общество
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закрыли парки и сады
Peterburg2.ru 04:58
Экономика
Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 00:00
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
RT на русском 27 июля в 16:39
Политика
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Политика
Кремль настаивает, что дело Сафронова не связано с журналистикой
Господин Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование с журналистской деятельностью.
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы
Культуромания 03:28
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева выходит замуж в сентябре
Свершилось то, чего одни ждали, другие считали маловероятным. Маргарита Грачева, лишенная рук мужем-ревнивцев, снова собирается стать женой.
Оka.fm 04:45
Кино
Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет в ноябре 2020 года
Сама Литвинова выступила не только режиссёром будущего фильма но и написала к нему сценарий, а также исполнила одну из главных ролей.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 13:13
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32