Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле пройдет большое совещание по эпидемиологической обстановке в России

Вести.Ru05:48

Путин проведет совещание по эпидемиологической ситуации в России

Газета.Ru05:41

Путин соберет большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации

ТАСС05:32

Путин проведет совещание насчет санитарно-эпидемиологической ситуации

Московский Комсомолец05:40

Путин проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в России

RT на русском05:36

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

РИА Новости05:34

Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

Интерфакс05:41
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Политика

В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах

Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:11
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Трехлетний контракт предложил футболисту Александру Кокорину футбольный клуб «Спартак», сообщает 29 июля портал «Чемпионат».
ИА Красная Весна 02:34
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Армия и оружие

Две военные базы США объявили тревогу из-за ракетных пусков Ирана

Интерфакс 05:58
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Футбол

Роман Широков может стать новым генеральным директором «Химок»

По нашим данным, основными кандидатами на пост генерального директора «Химок» являются гендиректор «Арены Химки» Александр Зайцев и экс-полузащитник сборной России Роман Широков, ранее занимавший должность спортивного директора «Динамо».
Metaratings 05:33
Происшествия

В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию

Греция через Болгарию получает российский газ из газопровода "Турецкий поток".
РИА Новости вчера в 09:30
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Театры

Балетную труппу Пермского оперного театра возглавил Антон Пимонов

Газета Культура вчера в 11:11
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Игры

Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры

В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout.
Megaobzor.com 06:07
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Общество

Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию

АН Между строк вчера в 11:32
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова

ТАСС Спорт 04:24
Общество

Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закрыли парки и сады

Peterburg2.ru 04:58
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Экономика

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
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Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
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Наука

Вертикальные фермы повысят урожайность пшеницы в 600 раз

N+1 02:21
Общество

Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника

Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 00:00
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Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

RT на русском 27 июля в 16:39
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Политика

В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
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Политика

Кремль настаивает, что дело Сафронова не связано с журналистикой

Господин Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование с журналистской деятельностью.
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес

Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы

Культуромания 03:28
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Политика

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева выходит замуж в сентябре

Свершилось то, чего одни ждали, другие считали маловероятным. Маргарита Грачева, лишенная рук мужем-ревнивцев, снова собирается стать женой.
Оka.fm 04:45
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Кино

Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет в ноябре 2020 года

Сама Литвинова выступила не только режиссёром будущего фильма но и написала к нему сценарий, а также исполнила одну из главных ролей.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 13:13
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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