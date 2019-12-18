Политика

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19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию можно будет по федеральным телеканалам, на сайтах и в социальных сетях.
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Большие пресс-конференции Владимира Путина

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Большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

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