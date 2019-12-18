Политика
ПроТуймазыСегодня Путин проведет большую пресс-конференцию
19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию можно будет по федеральным телеканалам, на сайтах и в социальных сетях.
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Встреча Владимира Путина с журналистами стартует в полдень по московскому времени
Первый каналвчера в 23:31
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Политика
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина
Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Интернет
Названы худшие пароли 2019 года
Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 самых слабых кодовых фраз, использовавшихся в этом году.
Политика
В Берлине сегодня возобновятся трёхсторонние переговоры по газу
Нынешнее соглашение истекает в конце декабря. Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса.
Политика
Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов
Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Общество
31 декабря в Татарстане объявлено выходным
Ранее Минниханов вынес на голосование опрос по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Происшествия
В США за проникновение в резиденцию Трампа задержали гражданку Китая
Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая Цзин Лу по обвинению в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго — резиденцию американского лидера Дональда Трампа.
Транспорт
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
ТВС-2МС является модернизированной версией Ан-2. Главное его отличие — замена советского двигателя АШ-62ИР на американский ТРЕ-331-12.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала Собчак, сколько заработала у Максима Фадеева
Певица Наргиз Закирова, которая стала героиней нового выпуска Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», рассказала ведущей, сколько ей удалось заработать благодаря сотрудничеству с продюсером Максимом Фадеевым.
Политика
Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Польская судебная реформа может привести к выходу страны из Европейского союза.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Футбол
«Милан» пополнил список претендентов на Холанда
"Милан" присоединился к ряду топ-клубов Европы, интересующихся нападающим "Ред Булл Зальцбург" Эрлингом Холандом, утверждает источник.
Здоровье
Врач рассказала, кому противопоказано сливочное масло
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому можно, а кому нельзя есть сливочное масло, пишет «Вечерняя Москва».
Финансы
Доллару предсказали умеренное падение
Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
Общество
Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Шоу-бизнес
Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Футбол
Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне
В ходе столкновений в Барселоне пострадали 46 человек. Они обратились за медицинской помощью.
Авто
Opel возвращается на российский рынок
Возвращение марки Opel в Россию благоприятно отразится на её развитии на мировом рынке, а также позволит усилить присутствие в Евразийском регионе, отмечает президент PSA Карлос Таварес.
Общество
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.