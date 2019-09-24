с чего всё началось

У нас есть партнерские проекты, реализация которых продолжается, и самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться.

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве

Здоровье Названы продукты, замедляющие старение Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.

Происшествия СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту подрыва моста в Луганске, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Происшествия СК назвал заказчика нападения на дом Михаила Круга Накануне в ведомстве назвали имя убийцы исполнителя — Круга застрелил член ОПГ Дмитрий Веселов, которому вместе с подельником Александром Агеевым поручили ограбить дом певца.

Энергетика Миллиардный долг «Газпрома» Украине еще подрос «Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Гаджеты Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Происшествия Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.

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Шоу-бизнес Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир Авторы канала, ссылаясь на собственные источники, пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.

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