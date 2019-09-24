Политика
РИА НовостиПутин проведет переговоры с Мадуро в Москве
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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У нас есть партнерские проекты, реализация которых продолжается, и самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:04
с чего всё началось
«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию… для укрепления международных отношений», — сказал господин Мадуро, трансляция выступления которого транслировалось в Twitter.Коммерсантъвчера в 19:16
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Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
Российская газета 07:57
Здоровье
Названы продукты, замедляющие старение
Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
ФАН 22 сентября в 20:14
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту подрыва моста в Луганске, говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:26
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском 05:56
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Происшествия
СК назвал заказчика нападения на дом Михаила Круга
Накануне в ведомстве назвали имя убийцы исполнителя — Круга застрелил член ОПГ Дмитрий Веселов, которому вместе с подельником Александром Агеевым поручили ограбить дом певца.
Известия 07:05
Энергетика
Миллиардный долг «Газпрома» Украине еще подрос
«Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.
Lenta.ru 07:50
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Гаджеты
Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.
Android-robot.com 21 сентября в 16:53
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Культура
«Национальная Медиа Группа» запускает сервис more.tv
Медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" запускает онлайн-сервис more.tv. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
РЕН ТВ вчера в 16:06
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Происшествия
Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался от ранения в грудь
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на операционном столе спустя сутки после того, как с него были сняты полномочия.
Вести.Ru 03:40
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Гаджеты
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
Известия 08:54
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир
Авторы канала, ссылаясь на собственные источники, пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.
Народные новости вчера в 12:38
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Общество
В сельских школах по всей России открылись цифровые «Точки роста»
В рамках нацпроекта "Образование" одновременно открылись 2049 центров цифрового, технического и естественно-научного развития детей "Точка роста".
Российская газета 08:20
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Политика
Европейский суд отменил санкции против Януковича
Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06:55
Политика
В России ликвидировали около 100 нарколабораторий за этот год
В России в 2019 году было ликвидировано порядка 100 нарколабораторий. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
ФедералПресс 05:10
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00