Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин проведет переговоры с Мадуро в Москве

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
У нас есть партнерские проекты, реализация которых продолжается, и самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:04
с чего всё началось
«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию… для укрепления международных отношений», — сказал господин Мадуро, трансляция выступления которого транслировалось в Twitter
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