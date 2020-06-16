Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Владимир Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля. Об этом журналистам во время брифинга рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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