Политика

Piter.tvPiter.tvПутин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля

Владимир Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля. Об этом журналистам во время брифинга рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать390
с чего всё началось

Путин проведет прямую линию после 1 июля

Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:43

Подробнее о событии

Кремль сообщил об отсутствии планов проводить прямую линию до голосования

РБК06:41

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом

Известия06:23

Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули

Газета.Ru05:42

В Кремле высказались о проведении прямой линии с Путиным

RT на русском06:04

«Прямая линия» с Путиным состоится после голосования по поправкам в Конституцию

Интерфакс05:57

Путин проведет прямую линию после 1 июля

РИА Новости05:43

Путин не планирует проводить мини - прямую линию перед голосованием 1 июля

ТАСС06:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Армия и оружие

Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии

РИА Новости 06:43
274
Происшествия

Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии

RT на русском 07:53
202
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
51
Здоровье

Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения

Одиннадцать случаев заболевания COVID-19 обнаружено у сотрудников подрядной организации компании ООО "РН-Ванкор" на севере Красноярского края, говорится в совместном заявлении пресс-службы губернатора и правительства региона и ООО "РН-Ванкор".
РИА Новости 07:25
2
Общество

Глава Крыма решил не отменять парад Победы в Симферополе

Военный парад в Симферополе в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено.
Известия 07:22
30
Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
144
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
439
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
3K
Наука

Ученые обнаружили у переболевших COVID-19 новые более сильные антитела

РИА Новости 04:48
Политика

За 10 лет в России террористическая активность снизилась в десятки раз

Москва, 16 июня 2020, 14:24 — REGNUM За последнее десятилетие террористическая активность в России в значительной мере была искоренена.
REGNUM 07:24
6
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась появившейся в рядя СМИ и пабликов в соцсетях информацией о спящей в детской кроватке нетрезвой воспитательнице садика.
Российская газета вчера в 09:02
46
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
2
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
117
Единоборства

Александра Емельяненко раскритиковали за опасный для здоровья совет

Lenta.ru 08:07
Экономика

Россияне допустили рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, за пять месяцев текущего года прирост объема плохих долгов составил 11%.
FlashNord 03:14
10
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом

Рамблер 06:48
32
Музыка

Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году

Слово и Дело вчера в 10:54
2
Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
53
Политика

Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
Национальная служба новостей вчера в 09:40
1,6K
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
13
Общество

Власти заставили сообщать о заселении в гостиницы неженатых пар

Отели и гостиницы должны будут доказать Роспотребнадзору, что пары, арендующие номера, состоят в семейных отношениях.
Инвест-Форсайт вчера в 16:49
2,9K
Шоу-бизнес

Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти

Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
14
Происшествия

Ефремова снова вызвали на допрос

Актёра Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о ДТП в центре Москвы.
RT на русском 07:52
4
Происшествия

О «тяжелом состоянии» Ефремова после ДТП рассказал его адвокат

Live24 вчера в 05:50
609
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
1,1K
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
5
Футбол

Денис Давыдов находится на просмотре в «Шиннике»

25-летний футболист находится на просмотре. В «Шиннике» подтвердили, что Давыдов тренируется с командой.
Матч ТВ 03:30
Космос

На снимках Титана нашли возможные следы свежих извержений

На снимках северного полюса Титана, которые сделал зонд "Кассини", планетологи нашли возможные следы недавних извержений вулканов.
ТАСС Наука 07:34
Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 04:04
553
Происшествия

На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
24
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное