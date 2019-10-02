Мы это понимаем и считаем, что для дальнейшего совершенствования отраслевой системы оплаты труда в 2020–2021 годах необходимо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работников и сформировать типовые нормы труда.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Госсовета и посвятит его здравоохранению.

Здоровье Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.

Происшествия Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.

Здоровье На Сахалине в онкодиспансере открыли дневной стационар В Сахалинском онкодиспансере открыли дневной стационар и центр амбулаторной помощи.

Происшествия В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Экономика РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.

Шоу-бизнес Украинский пранкер напал на Джастина Тимберлейка в Париже Джастин Тимберлейк вместе со своей женой Джессикой Билл приехал на модный показ, однако во время прохода по дорожке на него напал украинский пранкер Виталий Седюк, который схватил певца за ногу, в результате чего тот едва не упал.

Политика Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера» Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».

Футбол Мамаев рассказал об условиях содержания в колонии Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, освободившийся из колонии, впервые дал большое интервью, в котором рассказал о своем опыте, полученном в заключении, совершенных ошибках и планах на будущее.

Политика Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.

Политика МИД Британии приветствовал подписание «формулы Штайнмайера» МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Шоу-бизнес ГИБДД начала проверку в отношении Боярского Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, он снова попросил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Политика США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.

Политика Меркель предложила назначить дату встречи в «нормандском формате» Канцлер Германии Ангела Меркель после подписания документов на вчерашней встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе в Минске заявила, что теперь есть предпосылки для проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате" в Париже.

Экономика Клиенты Сбербанка попали на черный рынок Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.