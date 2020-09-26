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Ведомости
Ведомости

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 06:55
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РБК

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

РБКвчера в 09:21
Российская газета

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российская газетавчера в 07:16
РИА Новости

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник

РИА Новостивчера в 06:56
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Интерфаксвчера в 07:02
Известия

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Известиявчера в 07:00
RT на русском

Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

RT на русскомвчера в 07:14
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

ТАССвчера в 06:55

В «Уфе» не рассматривают увольнение Евсеева после разгрома от «Зенита»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что руководство клуба не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера команды Вадима Евсеева после разгромного поражения от «Зенита» (0:6) в матче 9-го тура РПЛ.
Metaratingsвчера в 13:01

В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.
Замана24 сентября в 02:31
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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