Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября
Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.В источнике
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Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября
Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 06:55
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