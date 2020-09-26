В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.