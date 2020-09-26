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Ведомости
Ведомости

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 06:55
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РБК

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

РБКвчера в 09:21
Российская газета

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российская газетавчера в 07:16
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

ТАССвчера в 06:55
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Интерфаксвчера в 07:02
Известия

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Известиявчера в 07:00
РИА Новости

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник

РИА Новостивчера в 06:56
RT на русском

Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

RT на русскомвчера в 07:14

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости25 сентября в 04:58
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В отличие от адаптеров Nvidia, видеокарты AMD Radeon нового поколения можно будет купить после анонса

Учитывая ситуацию с доступностью карт RTX 3000, если AMD выпустит достойные продукты и предложит их в достаточном количестве по нормальным ценам, немало пользователей, желавших купить RTX 3080 или RTX 3070, могут перейти на сторону AMD.
iXBT.com25 сентября в 08:37
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфаксвчера в 09:23
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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс18:26
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