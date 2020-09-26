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Ведомости
Ведомости

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:55
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РБК

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

РБК09:21
Российская газета

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российская газета07:16
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

ТАСС06:55
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Интерфакс07:02
Известия

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Известия07:00
РИА Новости

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник

РИА Новости06:56
RT на русском

Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

RT на русском07:14

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газета14:25
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Хинштейн попросит СК проверить данные о ДТП с «воркутинским Ефремовым»

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направит запросы в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о ДТП в Воркуте, в котором якобы пьяный экс-прокурор Алексей Абрамов наехал на подростка.
РИА Новости08:25
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ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВвчера в 12:14
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБК16:11