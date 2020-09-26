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Ведомости
Ведомости

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:55
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РБК

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

РБК09:21
Российская газета

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российская газета07:16
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

ТАСС06:55
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Интерфакс07:02
Известия

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Известия07:00
РИА Новости

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник

РИА Новости06:56
RT на русском

Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

RT на русском07:14

Пожар в промзоне в Люберецком районе Подмосковья ликвидирован

Пожар в промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области потушен, площадь составила 119 кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
ТАСС11:51
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Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфакс13:09
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Третью мировую войну могут начать не США и Россия, а Индия и Пакистан

Применить ядерное оружие может одна из стран третьего мира — Индия или Пакистан, где государственные лидеры традиционно не слишком заботятся о своих гражданах, такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Народные новости02:15
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