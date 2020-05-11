Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 11 мая, совещание. На нем будут обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции и возможность продления периода нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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