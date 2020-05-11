Коронавирус
ВедомостиПутин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 11 мая, совещание. На нем будут обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции и возможность продления периода нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Интерфакс10:00
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Общество
В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ 17:05
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
Российская газета вчера в 01:18
Общество
СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19
Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
РИА Новости 19:27
Здоровье
В Германии ухудшился ключевой показатель распространения коронавируса
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Германии превысил единицу, сообщает 10 мая институт Роберта Коха.
ИА Красная Весна 05:44
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
RT на русском 19:00
Общество
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Политика
В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне
Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне.
Аргументы недели 15:38
Происшествия
Иранские журналисты сообщили о трагедии во время учений в Оманском заливе
Противокорабельная ракета была выпущена по ошибке во время военно-морских учений Ирана в Оманском заливе с фрегата Jamaran по вспомогательному судну Konarak, сообщили в соцсетях иранские журналисты.
Коммерсантъ 19:18
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
Новые автомобили вчера в 01:58
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
Общество
Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Авто
Представлен новый G-Class с роскошным шестиместным салоном
Специалисты ателье показали роскошный внедорожник с тремя рядами сидений и шестью местами, расположенными по схеме 2 + 2 + 2. Вдобавок модернизированный G-Class отличился обвесом и дисками, а интерьер перешили кожей и алькантарой.
Motor 04:11
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Общество
Режим самоизоляции в Бурятии продлен до конца мая
Власти Бурятии продлили до 31 мая режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.
Интерфакс вчера в 23:42
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Футбол
Гиггз: в МЮ было только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как бывший главный тренер команды сэр Алекс Фергюсон строил взаимоотношения с футболистами.
RT на русском 16:51
Наука
Создана экспериментальная генная терапия
Используя экспериментальную генную терапию, американские ученые заставили мышей похудеть, увеличили их силу мышц и защитили от развития воспалений.
Rusargument вчера в 15:53