Коронавирус

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Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 11 мая, совещание. На нем будут обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции и возможность продления периода нерабочих дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс10:00

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Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

ТАСС17:01

11 мая Путин обсудит ситуацию с COVID-19 в России

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Завтра Владимир Путин проведет совещание по COVID-19

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Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

РБК10:39

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ10:01

Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

Интерфакс10:00
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Общество

В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим

В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
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Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
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Общество

СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19

Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
РИА Новости 19:27
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В Германии ухудшился ключевой показатель распространения коронавируса

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Германии превысил единицу, сообщает 10 мая институт Роберта Коха.
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Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

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Общество

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
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В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне

Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне.
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Происшествия

Иранские журналисты сообщили о трагедии во время учений в Оманском заливе

Противокорабельная ракета была выпущена по ошибке во время военно-морских учений Ирана в Оманском заливе с фрегата Jamaran по вспомогательному судну Konarak, сообщили в соцсетях иранские журналисты.
Коммерсантъ 19:18
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
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Авто

В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин

Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
Новые автомобили вчера в 01:58
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
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Общество

Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам

В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Представлен новый G-Class с роскошным шестиместным салоном

Специалисты ателье показали роскошный внедорожник с тремя рядами сидений и шестью местами, расположенными по схеме 2 + 2 + 2. Вдобавок модернизированный G-Class отличился обвесом и дисками, а интерьер перешили кожей и алькантарой.
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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Победа 31 09:20
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Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года

Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
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Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

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Общество

Режим самоизоляции в Бурятии продлен до конца мая

Власти Бурятии продлили до 31 мая режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.
Интерфакс вчера в 23:42
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
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Футбол

Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
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Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
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Гиггз: в МЮ было только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как бывший главный тренер команды сэр Алекс Фергюсон строил взаимоотношения с футболистами.
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Создана экспериментальная генная терапия

Используя экспериментальную генную терапию, американские ученые заставили мышей похудеть, увеличили их силу мышц и защитили от развития воспалений.
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