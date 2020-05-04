Коронавирус
РИА НовостиПутин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
К среде президент ждет доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала. По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев выявления коронавируса.
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с чего всё началось
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости07:20
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Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
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Песков назвал основания для снятия ограничений в России
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Здоровье
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В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
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На Украине решили ослабить карантин
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Газета.Ru 10:17
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Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
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В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
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Стало известно о состоянии «счастливой гипоксии» при коронавирусе
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Lenta.ru 09:27
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Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Евросоюз выделит €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз намерен выделить €1 млрд на финансирование международных усилий по разработке вакцины от нового типа коронавируса.
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На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
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Создан новый штамм коронавируса, способный поражать мышей
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В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
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Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии
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Вин Дизель поведал, когда напишут сценарий «Риддика 4»
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Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай
Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн.
Российская газета 02 мая в 18:00
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 02 мая в 03:50