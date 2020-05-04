Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, сообщает ТАСС.
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Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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