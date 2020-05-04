Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, сообщает ТАСС.
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Путину 6 мая представят рекомендации по снятию коронавирусных ограничений

Интерфакс07:25

Путин 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений

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РБК07:07

Кремль анонсировал совещание Путина по отмене ограничений в России

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Известия07:00

Путин 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений

РИА Новости07:20

В Кремле ответили на вопрос о снятии ограничений в России

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