Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня по видеосвязи совещание с экспертами по коронавирусу. Глава государства ознакомится с прогнозами по развитию ситуации с COVID-19 в РФ, обсудит эффективность предпринимаемых мер и режим профилактики.

Шоу-бизнес Гулькина рассказала об инсульте у Булановой О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина. 90

Общество Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

Политика Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь Клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня.

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года. 8

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников, показал опрос В случае переноса майских праздников на другой период 39 процентов россиян отправятся за город, 32 процента останутся дома, 16 процентов уедут в путешествие по России, шесть процентов отправятся в Европу, два процента — в азиатские страны и один процент — в страны Северной и Южной Америки. 66

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 488

Авто Новая Kia Optima получит длиннобазную версию Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию. 1

Авто Увидит свет новый электрический внедорожник Triton Model H Новый Triton Model H будет иметь в своём оснащении четыре электродвигателя — по одному мотору на каждое колесо. 3

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 6

Транспорт Запуск новых поездов в Крым переносится из-за коронавируса Запланированный на весну запуск новых поездов с материка в Крым переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщает компания-перевозчик.

Здоровье «Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди. 81

Хоккей Панарин рассказал о границах благотворительности Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.

Общество Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая. 240

Здоровье Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом Доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян в эфире телеканала "Звезда" напомнил, что социальное дистанцирование является самым главным и действенным способом не заразиться коронавирусной инфекцией.

Общество Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM. 163

Общество Собянин: в Москве стабилизировалось число тяжелобольных пациентов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за последние десять дней число тяжелобольных коронавирусом пациентов стабилизировалось на уровне 1- 1,3 тысячи человек в сутки. 9

Политика Эксперт рассказал о тестах препаратов профилактики COVID-19 у медиков Новые препараты для профилактики от заражения коронавирусной инфекцией, предназначенные для медицинского персонала, испытывают восемь групп, сообщил председатель экспертного совета Российского антидопингового агентства "РАДА" Николай Дурманов.

Происшествия Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля. 93

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Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 828