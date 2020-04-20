Коронавирус
BFM.ruПутин проведет совещание по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня по видеосвязи совещание с экспертами по коронавирусу. Глава государства ознакомится с прогнозами по развитию ситуации с COVID-19 в РФ, обсудит эффективность предпринимаемых мер и режим профилактики.
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Шоу-бизнес
Гулькина рассказала об инсульте у Булановой
О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина.
Газета.Ru 06:05
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Политика
Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь
Клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня.
News.ru 09:01
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников, показал опрос
В случае переноса майских праздников на другой период 39 процентов россиян отправятся за город, 32 процента останутся дома, 16 процентов уедут в путешествие по России, шесть процентов отправятся в Европу, два процента — в азиатские страны и один процент — в страны Северной и Южной Америки.
РИА Новости вчера в 20:29
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Авто
Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
Авто
Увидит свет новый электрический внедорожник Triton Model H
Новый Triton Model H будет иметь в своём оснащении четыре электродвигателя — по одному мотору на каждое колесо.
Тарантас Ньюс 06:02
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Транспорт
Запуск новых поездов в Крым переносится из-за коронавируса
Запланированный на весну запуск новых поездов с материка в Крым переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщает компания-перевозчик.
Парламентская газета 08:35
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Здоровье
«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог
В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 18 апреля в 16:14
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения
Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
Политика
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Здоровье
Доктор наук объяснил, как не заразиться коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян в эфире телеканала "Звезда" напомнил, что социальное дистанцирование является самым главным и действенным способом не заразиться коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:07
Общество
Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков
Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
Общество
Собянин: в Москве стабилизировалось число тяжелобольных пациентов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за последние десять дней число тяжелобольных коронавирусом пациентов стабилизировалось на уровне 1- 1,3 тысячи человек в сутки.
ТВ Центр 08:05
Политика
Эксперт рассказал о тестах препаратов профилактики COVID-19 у медиков
Новые препараты для профилактики от заражения коронавирусной инфекцией, предназначенные для медицинского персонала, испытывают восемь групп, сообщил председатель экспертного совета Российского антидопингового агентства "РАДА" Николай Дурманов.
РИА Новости 08:54
Происшествия
Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы
Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Известия 06:36
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Путешествия
Турция обнародовала план по приему зарубежных туристов после эпидемии
Эрсой подчеркнул, что новая система не является планом по выходу из кризиса из-за эпидемии, а «приоритет потребителя», которому теперь будет следовать Турция.
Expert.ru 08:17