Коронавирус

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Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости04 мая в 07:20

Подробнее о событии

Путин проведет совещание по поводу постепенного отказа от ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом

Эхо Москвы00:00

Путин 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений

ТАСС04 мая в 06:56

Шаг за шагом

Российская газетавчера в 13:39

Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу

РИА Новости04 мая в 11:30

Кремль анонсировал совещание Путина по поэтапному отказу от ограничений

РБК04 мая в 07:07

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Известия04 мая в 07:00

Путин проведет онлайн-совещание по борьбе с коронавирусом

Аргументы и Фактывчера в 18:23
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
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Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Общество

Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.
РБК вчера в 19:46
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Общество

В Москве начнут отключать отопление

Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
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Общество

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
8
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
59
Общество

Находку закроют на карантин из-за роста заболевших коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, темпы прироста зараженных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают в среднем по субъекту.
Российская газета вчера в 23:49
59
Общество

В Челябинской области ввели масочный режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
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Общество

Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
1K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,1K
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Lenta.ru вчера в 19:34
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о легких, пострадавших от пневмонии

Wikimedia Commons Вылечившаяся от двусторонней пневмонии народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о том, что перед госпитализацией ей было тяжело дышать, у нее болела голова, а также было чувство тошноты и сонливости.
РЕН ТВ вчера в 21:34
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Происшествия

В обсерваторах Челябинской области остаются 70 человек

Челябинск, 5 мая 2020, 10:00 — REGNUM В Челябинской области 70 человек пока остаются в местных обсерваторах.
REGNUM вчера в 03:00
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Общество

Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Финансы

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
11
Космос

SpaceX и NASA раскрыли детали исторического полета астронавтов на МКС

Хайтек+ 04 мая в 06:16
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Общество

6 мая в Тульской области зафиксировано еще 77 случаев коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 6 мая о регистрации в регионе еще 77 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:45
331
Общество

В Свердловской области от коронавируса скончались два человека

В Свердловской области увеличилось число умерших от COVID-19. За сутки в регионе скончались два пациента, сообщает источник.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:17
63
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян появилась «третья рука» из-за неудачного фотошопа

Внимательные пользователи заметили, что у звезды реалити-шоу появилась на снимке «третья рука» из-за неудачного фотошопа.
Дни24 вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала редкое фото пятилетней дочери

Дочери знаменитости накануне исполнилось пять лет. По этому поводу родители устроили праздничную вечеринку.
Слово и Дело 02:38
Политика

Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
734
Общество

В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
37
Общество

В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса

На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
74
Общество

За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
205
Общество

В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников. Все о коронавирусной инфекции в регионе читайте здесь.
Пенза-взгляд 02:37
Шоу-бизнес

Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
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