Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

К среде президент ждет доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала. По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев выявления коронавируса.

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

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