Коронавирус
РИА НовостиПутин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
К среде президент ждет доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала. По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев выявления коронавируса.
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с чего всё началось
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости07:20
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Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Здоровье
516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Армия и оружие
Контр-адмирал Соловьев высмеял героизацию на Украине задержанного под Керчью буксира
Контр-адмирал Владимир Соловьев высмеял героизацию капитулировавшего корабля.
ФАН 11:22
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Здоровье
В Перми в больнице №140 выявлен очаг коронавируса
В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь 09:47
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
Происшествия
Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму
На территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе произошло ЧП - постоялицу, арендующую там жилье, ударил бутылкой по голове мужчина.
КП - Крым 11:36
Экономика
Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020
Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
Наука
Как сердце влияет на чувства
Хотя сердце бьётся само по себе, и мозг не может командовать сердечной мышце, когда ей сокращаться и когда расслабляться, всё же сердце к мозгу прислушивается.
Наука и жизнь вчера в 01:09
Общество
В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности
Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно.
Вести Кузбасс 08:12
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык
News.ru 11:31
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
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Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
Общество
В саратовских магазинах хотят запретить обслуживание людей без масок
Правда, подчеркнул Стрелюхин, на улице «пользоваться масками не обязательно».
Четвертая Власть 10:47
Футбол
Патрис Эвра: «Суарес назвал меня негром, а мне писали: „Мы убьем тебя и твою семью“. Не понимал, почему меня ненавидят»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о скандале с форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом, ранее выступавшим за «Ливерпуль».
Sports.ru 10:55
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
В Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут картофель и поросят
Глава Зауралья отметил, что списки нуждающихся будут формировать органы социальной защиты по месту проживания получателей помощи.
REGNUM 11:20
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ.
РИА Новости 06:08
Футбол
Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском 12:08
Авто
Citroen готовит новый кросс-седан C3L
Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс 02 мая в 23:45