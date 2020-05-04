Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

К среде президент ждет доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала. По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев выявления коронавируса.
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с чего всё началось

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости07:20

Подробнее о событии

Путину 6 мая представят рекомендации по снятию коронавирусных ограничений

Интерфакс07:25

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Коммерсантъ08:04

Новое совещание Путин проведет 6 мая

Ёлдаш07:58

Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу

РИА Новости11:30

Кремль анонсировал совещание Путина по поэтапному отказу от ограничений

РБК07:07

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Известия07:00

Путин 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений

ТАСС06:56
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Здоровье

516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
56
Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
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Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
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Здоровье

Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

РИА Новости 10:33
2
Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
15
Политика

Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
1
Армия и оружие

Контр-адмирал Соловьев высмеял героизацию на Украине задержанного под Керчью буксира

Контр-адмирал Владимир Соловьев высмеял героизацию капитулировавшего корабля.
ФАН 11:22
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
1,7K
Здоровье

В Перми в больнице №140 выявлен очаг коронавируса

В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь 09:47
7
Общество

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
1K
Происшествия

Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму

На территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе произошло ЧП - постоялицу, арендующую там жилье, ударил бутылкой по голове мужчина.
КП - Крым 11:36
12
Экономика

Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020

Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
1
Наука

Как сердце влияет на чувства

Хотя сердце бьётся само по себе, и мозг не может командовать сердечной мышце, когда ей сокращаться и когда расслабляться, всё же сердце к мозгу прислушивается.
Наука и жизнь вчера в 01:09
Общество

В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности

Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно.
Вести Кузбасс 08:12
32
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
118
Общество

В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык

News.ru 11:31
39
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
48
Общество

ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
1
Общество

В саратовских магазинах хотят запретить обслуживание людей без масок

Правда, подчеркнул Стрелюхин, на улице «пользоваться масками не обязательно».
Четвертая Власть 10:47
12
Футбол

Патрис Эвра: «Суарес назвал меня негром, а мне писали: „Мы убьем тебя и твою семью“. Не понимал, почему меня ненавидят»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о скандале с форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом, ранее выступавшим за «Ливерпуль».
Sports.ru 10:55
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
294
Происшествия

В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива

В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
23
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
1K
Общество

В Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут картофель и поросят

Глава Зауралья отметил, что списки нуждающихся будут формировать органы социальной защиты по месту проживания получателей помощи.
REGNUM 11:20
2
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
4K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ.
РИА Новости 06:08
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Футбол

Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском 12:08
Авто

Citroen готовит новый кросс-седан C3L

Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс 02 мая в 23:45
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