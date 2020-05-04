Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

К среде президент ждет доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала. По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев выявления коронавируса.
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с чего всё началось

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости07:20

Подробнее о событии

Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу

РИА Новости11:30

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Известия07:00

Новое совещание Путин проведет 6 мая

Ёлдаш07:58

Путину 6 мая представят рекомендации по снятию коронавирусных ограничений

Интерфакс07:25

Кремль анонсировал совещание Путина по поэтапному отказу от ограничений

РБК07:07

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Коммерсантъ08:04

Путин 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений

ТАСС06:56
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Технологии

Apple и Google опубликовали в открытом доступе исходники ПО для отслеживания больных коронавирусом

Компании Apple и Google опубликовали исходники ПО, которое позволит локальным разработчикам создать приложения для отслеживания инфицированных коронавирусом.
TechFusion 12:34
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Политика

В Москве отрепетировали воздушный парад Победы

Росбалт 08:41
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Общество

В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе

Около 60 человек устроили вечеринку на туристической базе в Энгельсском районе Саратовской области на фоне ограничений из-за распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:05
Общество

Школьники Смоленской области получат продуктовые наборы за май

Вопрос обеспечения школьников продуктовыми наборами обсуждался в ходе рабочего совещания, посвященного вопросам функционирования системы образования Смоленской области в условиях режима повышенный готовности.
О чем говорит Смоленск 13:22
Общество

В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
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Армия и оружие

Мадуро заявил, что его пытались убить наёмники США

REGNUM 11:49
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Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
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Хоккей

Петерссон заработает в «Локомотиве» 150 миллионов рублей

Уже ближе к вечеру СМИ стало известно, что зарплата шведского нападающего в новой команде составить порядка 75 миллионов рублей за сезон.
Sport.ru 11:28
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник впервые объявил об ослаблении ограничительных мер в республике, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 13:54
Кино

Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

КиноПоиск 13:10
Здоровье

Когда в Свердловской области откроют детсады и отключат отопление? Отвечает Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в своём Instagram отвечать на вопросы, которые возникают у людей в связи с введёнными в регионе ограничениями и с коронавирусом в целом.
Екатеринбург Онлайн 09:50
Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
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Общество

В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
РБК 13:36
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Происшествия

В Ленобласти умер после заражения коронавирусом второй медработник

Власти Ленинградской области подтвердили, что среди трех ранее известных смертельных случаев после заражения коронавирусом, два приходится на медицинских работников.
ТАСС 10:33
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Политика

Асад предупредил о катастрофе в Сирии из-за коронавируса

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страну может ждать настоящая катастрофа в случае всплеска заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец 12:25
Гаджеты

Видеокарты от Nvidia резко подешевели

Видеокарты производства компании Nvidia резко подешевели.
Актуальные Новости вчера в 09:27
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Общество

Тульская область ввела «масочный режим»

Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
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Политика

В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы

В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов, всего над российскими городами пролетит 596 летательных аппаратов.
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Происшествия

На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
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Даниил Квят — о самоизоляции: супермаркет становился приключением

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Райан Рейнольдс ответил на вопрос о будущем Дэдпула в Marvel

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Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

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Экономика

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
REGNUM 05:24
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