Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В ходе заседания российский лидер выступит с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конферец-колла.

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России

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