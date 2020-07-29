Политика

URA.RuURA.RuПутин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В ходе заседания российский лидер выступит с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конферец-колла.
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Дегтярев впервые принял участие в совещании Путина в новой должности

РИА Новости08:21

Путин проведет совещание по эпидемиологической ситуации в России

Газета.Ru05:41

В Кремле пройдет большое совещание по эпидемиологической обстановке в России

Вести.Ru05:48

Путин проведет совещание по коронавирусу

Российская газета06:07

Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

Интерфакс05:41

Путин проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в России

RT на русском05:36

Путин соберет большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации

ТАСС05:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика

Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев высказался по поводу появившейся в СМИ информации о якобы задержании 33 россиян в республике.
RT на русском 09:03
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Кино

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix

Popcornnews.ru 04:45
Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
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Общество

Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре

В России запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
TatCenter 07:57
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Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
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Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа

С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru 09:19
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Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
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Гаджеты

К выходу готовится гигантский 4к-телевизор LG на базе MicroLED

Anonsens 09:15
Общество

Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
ТАСС 08:00
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Общество

В МГУ допустили начало учебного года в онлайн-формате

Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что в российских школах учебный год 1 сентября начнется в традиционном очном формате.
РБК 07:56
Происшествия

Суд арестовал боксера, который в драке убил человека

Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24
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Путешествия

Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей

Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Znak.com 06:10
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Происшествия

Избитая полицейским активистка обратится в ЕСПЧ после отказа российских судов по ее жалобе

Мосгорсуд признал законным отказ Басманного районного суда, который согласился с доводами СК не проводить проверку обстоятельств избиения активистки Дарьи Сосновской на митинге в Москве летом прошлого года.
ТАСС 09:14
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
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Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс 05:41
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Экономика

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг

В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
Lenta.ru 04:22
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
65
Политика

Путин заявил о спокойной ситуации с коронавирусом в России

Российский лидер отметил, что несмотря на то что число заболевших COVID-19 снижается, ситуация может «качнуться в любую сторону».
Известия 08:22
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Политика

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
ТАСС 09:19
Экономика

Идею передачи неиспользуемых земель Минобороны в собственность региона поддержал Александр Козлов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым вопросы развития северного региона.
Би-порт 08:28
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Общество

Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
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Игры

Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры

В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout.
Megaobzor.com 06:07
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Авто

Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер

Напомним, в марте текущего года глава концерна VW сообщил, что для российского рынка немецкая компания готовит несколько новых кроссоверов, которые представят под марками Skoda и Volkswagen.
Новые автомобили 04:12
21
Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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