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URA.Ru
URA.Ru

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В ходе заседания российский лидер выступит с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конферец-колла.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Путин проведет совещание по коронавирусу

Российская газета06:07
Вести.Ru

В Кремле пройдет большое совещание по эпидемиологической обстановке в России

Вести.Ru05:48
ТАСС

Путин соберет большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации

ТАСС05:32
Интерфакс

Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

Интерфакс05:41
RT на русском

Путин проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в России

RT на русском05:36
РИА Новости

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

РИА Новости05:34
Газета.Ru

Путин проведет совещание по эпидемиологической ситуации в России

Газета.Ru05:41
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Продажи новых автомобилей в Петербурге в 1-м полугодии упали на 27%

На фоне пандемии продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в первом полугодии составили 54 тысячи 122 единицы, что на 27% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".
Продажи новых автомобилей в Петербурге в 1-м полугодии упали на 27%
Деловое.ТВ04:35
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru07:00
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Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве

Количество вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
РИА Новости07:35
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Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс17:00
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК27 июля в 09:13
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ЦИК передал Дмитрию Пьяных думский мандат Дегтярева

«Передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Пьяных Дмитрию Сергеевичу»,— сказано в постановлении ЦИКа (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ06:40
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