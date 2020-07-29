Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России
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Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В ходе заседания российский лидер выступит с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конферец-колла.В источнике
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