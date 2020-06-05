Политика
iReactorПутин проведет совещание по ситуации в Норильске
Российский президент Владимир Путин 5 июня проведет совещание по экологии, сообщили в Кремле. Известно, что одной из тем мероприятия станет Норильск.
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Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города
Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
Муксун.fm 07:33
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Общество
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
РИА Новости 11:42
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин.
News.ru 10:52
Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru вчера в 21:45
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $41,02 за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.
Газета.Ru 05:56
Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Происшествия
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
Экономика
Центробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%
Рост потребительских цен с начала 2020 года достиг 2,4%.
REGNUM 14:05
Общество
6 июня на Кубани ослабляют масочный режим
С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
Бизнес-газета 14:28
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Lenta.ru 08:04
Политика
Facebook не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США
Руководство Facebook не обнаружило в этой соцсети свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.
ТАСС 13:51
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
Космос
SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon
Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru вчера в 11:17
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Политика
Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
ФАН вчера в 19:59