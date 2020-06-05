Политика

iReactoriReactorПутин проведет совещание по ситуации в Норильске

Российский президент Владимир Путин 5 июня проведет совещание по экологии, сообщили в Кремле. Известно, что одной из тем мероприятия станет Норильск.
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Подробнее о событии

Путин обсудил с МЧС и экологами ситуацию в Норильске. Главное

Ведомости08:08

Потанин доложит Путину об аварии в Норильске

Вести.Ru06:31

Потанина и Зиничева вызвали «на ковер» к Путину

Московский Комсомолец06:26

Путин проведет встречу с зоозащитниками

Российская газета06:22

Путин получит доклады о ЧП в Норильске на конференции по экологии

ТАСС06:18

Кремль сообщил о выступлении Потанина о Норильске на встрече с Путиным

РБК06:05

Путин обсудит с экологами ситуацию в Норильске

РИА Новости06:20
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Религия

6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

Gazeta.SPb 11:59
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Общество

Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости

Рамблер вчера в 08:21
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Происшествия

Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города

Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
Муксун.fm 07:33
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Общество

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

РИА Новости 11:42
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Здоровье

В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин.
News.ru 10:52
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Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

Vprognoze.ru вчера в 21:45
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1,5K
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $41,02 за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.
Газета.Ru 05:56
43
Общество

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Шоу-бизнес

Васильев назвал реальный вес Бабкиной: Потеряла 30 килограммов

Дни.ру 11:04
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,3K
Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
1,6K
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,2K
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
10
Экономика

Центробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%

Рост потребительских цен с начала 2020 года достиг 2,4%.
REGNUM 14:05
Общество

6 июня на Кубани ослабляют масочный режим

С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
Бизнес-газета 14:28
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,3K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
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Шоу-бизнес

Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус

Lenta.ru 08:04
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Политика

Facebook не нашла следов иностранного вмешательства в протесты в США

Руководство Facebook не обнаружило в этой соцсети свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.
ТАСС 13:51
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Космос

SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru вчера в 11:17
28
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
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Политика

Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

ФАН вчера в 19:59
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