Коронавирус
РИА НовостиПутин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
Единоборства
Боксёр Усик высказался в поддержку украинского президента Зеленского
Известный украинский боксер-тяжеловес Александр Усик высказал свое мнение о действующем президенте страны Владимире Зеленском.
ИА Новороссия 01:40
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Общество
В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки
Лидером по количеству новых случаев и общему числу инфицированных остается Москва — за сутки в городе подтвердили наличие инфекции у 2026 человек.
РБК 04:11
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В Москве пациентов с коронавирусом принимают уже 42 стационара
Коронавирусный стационар в ГКБ№ 24 на улице Писцовой открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Росбалт 05:40
Общество
В Ростове начали выдавать новые пропуска
Жителям Ростова понадобятся новые пропуска сотрудникам предприятий, которые продолжают работу во время эпидемии.
ФедералПресс 02:21
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Глава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Газета.Ru 03:06
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews 18 апреля в 06:58
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Гаджеты
Высота CPU-кулера Thermalright AXP-100 C65 составляет 65 мм
Новинка относится к низкопрофильным решениям: общая высота составляет около 65 мм.
3DNews 05:49
Здоровье
В Башкирии выросло количество умерших от коронавируса
Сообщается, что всего в России выявлено за сутки 4268 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 76 регионах.
Горобзор.ру 03:41
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
Автосалоны включили в перечень пострадавших отраслей экономики
Российское правительство 18 апреля внесло в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, изменения, включив в него авторитейл.
SpeedMe 04:24
Армия и оружие
США разработают новую МБР в рамках стратегии сдерживания
Новая МБР выйдет к концу 2020 года и, по прогнозам американских экспертов, заменит МБР Minuteman III.
Политика Сегодня 18 апреля в 10:23
Экономика
Зерновой союз: дефицита гречки в России не может быть в принципе
В России не может быть дефицита гречневой крупы из-за ситуации с коронавирусом, на складах остаются существенные запасы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.
Газета.Ru 04:43
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Политика
Трамп предложил Ирану бесплатные аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтон может предоставить Ирану практически любое количество аппаратов искусственной вентиляции легких для тяжелобольных коронавирусом – если Тегеран обратится с соответствующим запросом.
Вестник Кавказа вчера в 03:32
Общество
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В Чувашской республике нашли 32 новых случая, в Хабаровском крае — 30, в Республике Марий Эл — 29, в Саратовской области — 28, в Ярославской и Тюменской областях по 27.
Журналистская правда 04:46