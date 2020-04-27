Сегодня президент в режиме видеоконференции будет заниматься вопросами паводков, пожаров в субъектах РФ. Естественно, будет профильный доклад министра ЧС Евгения Зиничева.

Президент России Владимир Путин 27 апреля проведет совещание, чтобы обсудить ситуацию с пожарами и паводками в некоторых регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Путин проведет совещание по вопросам пожаров и паводков в стране

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