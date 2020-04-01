Коронавирус

ТАССТАССПутин проведет совещание с правительством дистанционно

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства. Оно пройдет в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин проведет совещание с правительством дистанционно

ТАСС09:34

Песков: Путин работает удаленно

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Президент России впервые проведет дистанционное совещание с министрами

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Совещание президента России с правительством пройдет дистанционно

ИА Красная Весна08:36

Путин впервые проведет совещание с кабмином в онлайн-формате

Газета.Ru09:13

Путин впервые проведет совещание с правительством дистанционно

РИА Новости06:03

Путин впервые проведет дистанционное совещание с министрами

РБК06:00
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Общество

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Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы

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Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
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Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
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Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.
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Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг».
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Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией.
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