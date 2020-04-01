Коронавирус
ТАССПутин проведет совещание с правительством дистанционно
Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства. Оно пройдет в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить670
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы
Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
Здоровье
Минздрав оценил готовность российских регионов к коронавирусу
Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная.
Авто
Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
Дороже всего обойдется УАЗ «Пикап» в исполнении «Статус» - от 1 420 000 рублей.
Армия и оружие
Коронавирус не помешал ракетным испытаниям на Украине
Очередное испытание ракеты «Ольха-М» прошло на Украине, несмотря на объявленный режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса нового типа.
Происшествия
Житель Мурманской области мог заразить коронавирусом девять человек
Вернувшийся с Кубы житель Мурманской области, не соблюдавший режим самоизоляции, по предварительным данным, заразил коронавирусной инфекцией девять человек, сообщили журналистам в региональном оперштабе.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Здоровье
Врачи Тульской области получат материальное поощрение
Врачи Тульской области получат материальное поощрение.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Политика
Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
СБУ наведалась с обысками к депутату Гео Леросу – Мосийчук
Служба безопасности Украины проводит обыски дома у депутата Рады от «Слуги народа» Гео Лероса, который ранее опубликовал видео с якобы братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который ведет переговоры о назначении на должности определенных людей за деньги.
Космос
Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны
Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Общество
Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом
В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Киберспорт
Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
Кино
Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет
Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о нападении на ее мать в Киеве из-за русской речи
Общество
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг».
Общество
Форма пропуска для передвижения по Липецку на работу появилась в сети
На сайте управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 2 апреля появилась форма справки-пропуска, дающая жителям региона, которым несмотря на объявленный режим всеобщей самоизоляции необходимо ходить на работу, законные основания добираться до своего предприятия или организации и обратно.
Общество
ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Общество
Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами
Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией.