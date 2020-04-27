Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом на совещании с губернаторами регионов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не сообщил, будет ли делать Путин заявление по поводу продления мер, введенных в стране из-за коронавируса.

Путин во вторник проведет совещание по коронавирусу с губернаторами

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