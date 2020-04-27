Коронавирус
iReactorПутин во вторник проведет совещание по коронавирусу с губернаторами
Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом на совещании с губернаторами регионов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не сообщил, будет ли делать Путин заявление по поводу продления мер, введенных в стране из-за коронавируса.
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Здоровье
Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
Здоровье
Еще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля.
Время Н 04:14
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Общество
Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»
Телепрограмма 05:28
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Автоспорт
Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
Autosport.com.ru 05:10
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Политика
Песков объяснил слова Путина про «печенегов и половцев»
Песков в интервью "Аргументам и Фактам" заявил, что президент использовал такой речевой оборот только для того, чтобы свои мысли "лучше и нагляднее" донести до народа.
Народные новости 03:09
Шоу-бизнес
Садальский высмеял Собчак и эротическое шоу Богомолова
Московский Комсомолец 03:27
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Авто
Названы сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Как сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки, а с 18-го числа - командные.
Газета.Ru 06:00
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 59 человек
ИА Красная Весна 04:10
Шоу-бизнес
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Оксана Самойлова сегодня отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:52
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Общество
Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог и академик РАН Феликс Ершов обозначил сроки окончания пандемии и время постепенного снятия ограничительных мер.
Экономика сегодня 25 апреля в 10:35
Здоровье
В Ростовской области выявили еще 65 случаев коронавируса
Новые случаи коронавирусной инфекции обнаружены в 25 районах и городах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:00
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Национальная служба новостей 06:02
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Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Гаджеты
Samsung удивит общественность первым смартфоном с выдвижной камерой
Народные новости 01:56
Общество
Гендиректор Airbus опасается банкротства компании
Генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в своем письме сотрудникам концерна, что компания несет колоссальные убытки, которые грозят самому существованию авиастроителя.
Коммерсантъ 04:32
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36