Коронавирус

iReactoriReactorПутин во вторник проведет совещание по коронавирусу с губернаторами

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом на совещании с губернаторами регионов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не сообщил, будет ли делать Путин заявление по поводу продления мер, введенных в стране из-за коронавируса.
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Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
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Новые случаи коронавирусной инфекции обнаружены в 25 районах и городах Ростовской области.
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