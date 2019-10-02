Политика
Lenta.ruПутин уволил главу ФСИН и пять генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Авто
Tesla провалила план по поставкам и обрушилась в цене
Возглавляемая Илоном Маском компания регулярно испытывает проблемы с реализацией планов и доходностью.
Lenta.ru 12:28
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Политика
Кремль усомнился в сроках «нормандской» встречи из-за графика Путина
Провести саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в середине октября вряд ли получится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
РБК 11:12
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Футбол
«Зенит» лидирует после первого тайма встречи с «Бенфикой»
Невские Новости вчера в 16:02
Здоровье
Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении
30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 09:18
Политика
Путин похвалил Трампа за исторический шаг по КНДР
Президент США Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда перешагнул демаркационную линию на Корейском полуострове и вступил в диалог с КНДР, заявил на заседании клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин.
Московский Комсомолец 11:51
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Космос
Нил и Баз были на Луне: новые доказательства
Фото, которое появилось на днях, убеждает: Эдвин (Баз) Олдрин на Луне был. Видно его лицо, прикрытое прозрачным забралом шлема.
Комсомольская правда 12:40
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Экономика
ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»
Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома».
Коммерсантъ 12:18
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Спорт
СМИ: пловцов из США принуждали к сексу с тренерами ради места в команде
По информации издания, в Федерацию плавания США неоднократно поступали жалобы от спортсменов, заявлявших, что их принуждали к вступлению в сексуальные отношения с тренерами ради участия в национальных и международных соревнованиях.
Чемпионат 11:52
Авто
Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta
Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:28
Авто
Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Политика
Украина не подписывала никаких соглашений с ЛДНР в Минске – Зеленский
Представители Украины в Контактной группе в Минске не подписывали никаких документов с представителями Луганской и Донецкой народных республик.
Экономика сегодня 13:04
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Игры
Стриминговый сервис NVIDIA Now запустился в России
NVIDIA объявила, что в России состоялся запуск её стримингового сервиса NVIDIA Now, который позволяет воспроизводить игры на удалённом компьютере, где и обрабатывается вся графика, а пользователь на своём устройстве видит только конечное изображение.
Игромания.ру 11:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18