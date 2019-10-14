Политика

Газета.RuГазета.RuПутину устроили пышный прием в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии устроили пышный прием президенту России Владимиру Путину, прибывшему в Эр-Рияд с государственным визитом, передает корреспондент "Газеты.Ru". Так, лимузин Aurus, на котором глава российского государства прибыл в дворец короля, сопровождала конная полиция на 16 лошадях.
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