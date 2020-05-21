Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли.

"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.

Происшествия После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина. 141

Общество Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 тыс. 500 руб. На сегодняшний день уже более 40,5 тыс. обратившихся за помощью москвичей получают эту выплату. 22

Общество Число заболевших COVID-19 в мире превысило пять миллионов Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило пять миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. 28

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Космос В Японии создадут робота на замену космонавтам В Японии создадут робота на замену космонавтам. Это позволит снизить затраты и избавиться от рисков для реальных людей. 1

Общество Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Общество Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.

Религия Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа. 2

Общество В России попросили заблокировать YouTube «Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант». 1,6K

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны пандемии коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала «Россия 24», что в мире возможна вторая волна заболеваний коронавирусом. 964

Общество Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф". 632

Авто Новая Skoda Rapid появилась у дилеров Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров. 9

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 983

Политика Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском МИД Украины назвал языком вражды заявление российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского. 10