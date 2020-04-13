Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

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