Коронавирус
РИА НовостиПутин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране
Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Путин счел «во многом определяющими» ближайшие недели борьбы с коронавирусом
Московский Комсомолец09:03
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Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Общество
У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус
При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Энергетика
Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»
Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании.
Газета.Ru 16:33
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну на нефтяном рынке
Несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, сообщает Bloomberg.
Ридус 14:20
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Шоу-бизнес
Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили с американской певицей Билли Айлиш о России от имени эко-активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РИА Новости 16:30
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Здоровье
Остров мертвых: США вышли на первое место по жертвам новой инфекции
В обычные дни в сутки в Нью-Йорке умирали около 150 человек.
Вести.Ru вчера в 13:20
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом
РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
Футбол
Максим Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, конечно, но выполняет большой объем работы»
Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
Матч ТВ 14:07
Авто
Toyota представила Harrier нового поколения
Компания Toyota показала в Японии большой кроссовер четвертой генерации, который переехал на платформу TNGA (GA-K) и получил новые моторы.
Авторамблер 04:29
Общество
Власти Москвы пообещали аннулировать пропуска с ложью о работодателях
С 13 апреля в столице ужесточены меры против распространения. В том числе действуют пропуска для поездок по городу.
Известия 13:36