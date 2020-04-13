Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Первые мысли о возвращении футбола, рейтинг тренеров КХЛ и история стронгмена. Топ-тексты 13 апреля

Матч ТВ15:55

Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом

Взгляд.ру09:10

Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом

Телеканал 360°08:32

Путин заявил, что ближайшие недели в ситуации с COVID-19 в РФ станут определяющими

Москва 2408:59

Путин: Ближайшие две недели будут определяющими в борьбе с коронавирусом

Life.ru08:41

Путин счел «во многом определяющими» ближайшие недели борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец09:03

Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

РИА Новости08:53
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Общество

Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
4,1K
Политика

Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
3,5K
Политика

В России разработали препарат от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
1K
Общество

У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус

При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
2,9K
Энергетика

Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»

Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании.
Газета.Ru 16:33
1
Общество

В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3,2K
Общество

Во Франции продлили режим самоизоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
8
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила ценовую войну на нефтяном рынке

Несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, сообщает Bloomberg.
Ридус 14:20
9
Общество

В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
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Шоу-бизнес

Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили с американской певицей Билли Айлиш о России от имени эко-активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РИА Новости 16:30
Политика

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,4K
Общество

Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+

Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
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Здоровье

Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
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Религия

У 18 священников Московской епархии выявили коронавирус

Москва 24 11:36
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Здоровье

Остров мертвых: США вышли на первое место по жертвам новой инфекции

В обычные дни в сутки в Нью-Йорке умирали около 150 человек.
Вести.Ru вчера в 13:20
4
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
796
Общество

В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом

РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
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Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
10
Общество

У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Армия и оружие

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
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Общество

С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
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Происшествия

Российским школьникам во время видеоурока включили порно

Lenta.ru 15:45
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Футбол

Максим Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, конечно, но выполняет большой объем работы»

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
Матч ТВ 14:07
Авто

Toyota представила Harrier нового поколения

Компания Toyota показала в Японии большой кроссовер четвертой генерации, который переехал на платформу TNGA (GA-K) и получил новые моторы.
Авторамблер 04:29
15
Общество

Власти Москвы пообещали аннулировать пропуска с ложью о работодателях

С 13 апреля в столице ужесточены меры против распространения. В том числе действуют пропуска для поездок по городу.
Известия 13:36
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