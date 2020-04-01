Коронавирус

РБКРБКПутин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
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Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

RT на русском11:23

Обстановка требует дистанционной работы: Путин впервые провел онлайн-совещание с правительством

Вести.Ru10:23

Путин уверен, что удаленный режим его совещаний с кабмином не скажется на качестве работы

ТАСС10:44

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

РБК10:44

«Обстановка этого требует». Путин проводит совещание с правительством по видеосвязи

Life.ru10:03

Путин заявил о необходимости дистанционной работы в условиях COVID-19

Известия10:00

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

РИА Новости10:48
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
News.ru 11:33
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр

Исключение допускается только при поездках в такси.
АБН 02:55
Экономика

Инфляция в России с 24 по 30 марта замедлилась до 0,2%

Потребительские цены в России в период с 24 марта по 30 марта 2020 года выросли на 0,2% против 0,3% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:05
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

ТАСС 09:20
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Армия и оружие

Госдеп США заявил об эскалации насилия в Мьянме

"США глубоко обеспокоены эскалацией насилия в северном штате Ракхайн и штате Чин, где десятки человек были убиты и тысячи стали беженцами на протяжении последних месяцев", - говорится в письменном заявлении Ортагус.
РИА Новости 11:48
Шоу-бизнес

В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Пятый канал вчера в 10:50
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Здоровье

В Ярославской области закрываются все поликлиники

Приостанавливается в том числе плановая офтальмологическая и стоматологическая помощь.
Коммерсантъ Ярославль 11:03
Экономика

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Вести.Ru 30 марта в 10:30
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Политика

Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:47
Технологии

Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty

Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
CyberSport.ru вчера в 07:05
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Газета.Ru 08:57
Общество

Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Lenta.ru 10:13
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Въезд в Череповец начнут контролировать

Въезд в город не ограничивается местным жителям и транспорту, который поставляет продовольствие и медикаменты.
СеверИнфо 11:06
Происшествия

В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом

Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.
Доктор Питер 10:03
Теннис

Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны

Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 11:39
Общество

Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса

Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с коронавирусом, выразил мнение, что второй волны эпидемии в Китае не будет.
Суть событий 09:25
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 11:19
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