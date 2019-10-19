Политика
РИА НовостиПутин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
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с чего всё началось
«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — сообщила пресс-служба Кремля.RT на русскомвчера в 13:48
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Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», Ливию и Сирию
Новостной фронтвчера в 12:14
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Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
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Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 18 октября в 06:25
Наука
Чем нас лечат: псориаз. Зима близко
Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор 17 октября в 11:34
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Происшествия
Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность
В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:35
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Происшествия
В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:56
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат вчера в 14:35
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
Газета.Ru вчера в 11:46
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Футбол
Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку
Life.ru вчера в 10:07
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV вчера в 09:52
Армия и оружие
Турция возобновила операцию в Сирии вопреки договору с США
Рифей-Пермь 18 октября в 06:10
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с Нагиевым и Хабенским
За рулем Кубань вчера в 05:09
Единоборства
Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter
Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.
iReactor вчера в 18:20
Общество
ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом
ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, подал иск к министерству юстиции РФ из-за включения организации в список иностранных агентов, сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Вячеслав Гимади.
Russian Deadline 18 октября в 08:35
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
News.ru вчера в 08:19
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК вчера в 17:37
Здоровье
Продолжительность жизни увеличивают кофе, молоко и апельсиновый сок
По словам экспертов, регулярное употребление молока в умеренном количестве поможет продлить жизнь и снизить риск развития сердечных заболеваний на 15-20%.
МедиаПоток 17 октября в 05:27
Происшествия
Из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек
News.ru вчера в 13:56
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru вчера в 06:47
Фигурное катание
Skate America. Степанова и Букин вторые в ритм-танце
В ритм-танце лучше всех выглядели американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Наши Александра Степанова и Иван Букин пока идут вторыми.
Вести.Ru вчера в 02:25
Политика
Захарова объяснила, с чем связано затягивание Brexit Британией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit.
ФАН вчера в 23:12
Политика
Трамп заявил, что Клинтон сошла с ума
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвиняла ряд американских политиков в связях с Россией.
ТАСС 00:24