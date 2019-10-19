Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
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с чего всё началось
«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — сообщила
 пресс-служба Кремля.
RT на русскомвчера в 13:48

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Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

РБКвчера в 12:30

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», Ливию и Сирию

Новостной фронтвчера в 12:14

Меркель обсудила с Путиным проведение встречи «Нормандской четверки»

Коммерсантъвчера в 11:34

Путин и Меркель обсудили урегулирование на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии

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Известиявчера в 13:02

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

РИА Новостивчера в 12:13
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«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

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В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
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Evo-rus.com вчера в 12:35
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ФБК подал иск к Минюсту из-за признания иностранным агентом

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Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
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По словам экспертов, регулярное употребление молока в умеренном количестве поможет продлить жизнь и снизить риск развития сердечных заболеваний на 15-20%.
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Газета.Ru вчера в 23:06
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В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
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Трамп заявил, что Клинтон сошла с ума

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвиняла ряд американских политиков в связях с Россией.
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