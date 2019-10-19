Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось
«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — сообщила
 пресс-служба Кремля.
RT на русском13:48

Подробнее о событии

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

РБК12:30

Путин отметил важность учёта интересов всех этнических групп в Сирии

RT на русском13:48

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель

Известия13:02

Путин и Меркель обсудили урегулирование на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии

ТАСС13:01

Путин и Меркель обсудили подготовку встречи «нормандской четверки», Ливию и Сирию

Новостной фронт12:14

Меркель обсудила с Путиным проведение встречи «Нормандской четверки»

Коммерсантъ11:34

Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии

РИА Новости12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором

RT на русском 13:23
Кино

На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»

Российская газета 17 октября в 14:45
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Футбол

Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» со счетом 6:1

РИА Новости 14:17
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Lenta.ru 09:05
Авто

Mitsubishi Pajero уходит из России

Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру вчера в 05:59
Политика

Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию

РИА Новости 13:00
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 04:39
Политика

Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 07:46
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Газета.Ru 13:59
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Экономика

Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Теннис

Умер теннисист Александр Волков

Коммерсантъ 09:28
Политика

В МИД РФ отреагировали на голосование в Великобритании по Brexit

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала итоги заседания парламента Великобритании, где приняли поправку, которая обязывает премьер-министра страны просить отсрочку Brexit.
РЕН ТВ 12:46
Происшествия

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Футбол

Григорян прокомментировал новость об уходе с поста тренера «Тамбова»

Газета.Ru 11:58
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Вести.Ru 08:42
Шоу-бизнес

Дмитрия Пескова тепло поздравили Татьяна Навка и старшая дочь Лиза

Поздравила отца и старшая дочь от предыдущего брака Елизавета.
Millionaire.ru вчера в 04:44
Общество

Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав

Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Хоккей

Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»

Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 09:49
Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Политика

Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал быстро уточнить позицию по Brexit.
РЕН ТВ 13:40
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Футбол

«Манчестер Сити» на выезде переиграл «Кристал Пэлас»

В следующем туре Манчестер Сити на своем поле сыграет против Астон Виллы, а Кристал Пэлас в гостях встретится с Арсеналом.
Советский спорт 14:23
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное