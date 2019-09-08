Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин провел телефонный разговор с Макроном

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера. Главной темы беседы стала ситуация на Украине.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной

RT на русском13:19

Путин провел телефонный разговор с Макроном

РИА Новости12:58

Стали известны подробности телефонного разговора Путина с Зеленским

Gazeta.SPbвчера в 22:55

Путин и Макрон обсудили обмен пленными между РФ и Украиной

РЕН ТВ13:14

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели переговоры по телефону

МИР 24вчера в 16:20

Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

Вести.Ru13:29

Путин и Макрон обсудили саммит «нормандской четверки»

Телеканал 360°12:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

Коммерсантъ 10:01
Общество

Более 35 тысяч порций мороженого съели гости Дня города Москвы

Всего было съедено 35 тысяч порций мороженного, а также более 17 тысяч пирожков и пирожных и 15 тысяч порций горячих блюд, среди которых лидером стали шашлык и хот-доги.
РИАМО 11:26
Футбол

«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ

Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Футбол

Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс 13:15
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

РБК 11:21
Армия и оружие

В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы

Новостной фронт 09:43
Происшествия

Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Фигурное катание

Медведева упала на произвольной программе

Спорт день за днем 12:13
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Коммерсантъ 12:38
Общество

В Британии мать десяти мальчиков впервые родила девочку

Газета.Ru 12:21
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Интернет

Google Maps уличили в поддержке противников абортов

Американские журналисты заметили, что при поиске в Google Maps клиник для абортов в результатах выдаются организации, выступающие против абортов.
Ferra 09:33
Баскетбол

Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ

В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Политика

О ходе выборов губернатора Липецкой области доложили в ЦИК

Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов 8 сентября стал участником прямой линии с ЦИК, где в режиме в реального времени мониторится ход региональных выборов на всей территории России.
LipetskMedia.ru 12:40
Политика

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

Газета.Ru 10:47
Шоу-бизнес

Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Политика

Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика

Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Шоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала слухи о беременности от Богомолова

В сети уже давно муссируются слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак беременна от режиссера Константина Богомолова, с которым они планируют свадьбу 13 сентября.
Пятый канал 12:51
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Политика

Песков рассказал о способах Путина выдержать жесткий график

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в некоторых сложных ситуациях Путину приходится «переходить на ручное управление».
Известия 09:11
Политика

Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»

На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное