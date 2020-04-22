Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из главных тем стала борьба с пандемией коронавируса.

Общество Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин. 19

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 45

Здоровье В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292. 302

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 633

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 10K

Авто Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW. 46

Игры СМИ: Watch Dogs Legion стала частью стартовой линейки PlayStation 5 и Xbox Series X Watch Dogs Legion стала частью стартовой линейки PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом в заметке, где пересказывается часть статьи Джейсона Шрайера про последствия для игровой индустрии из-за пандемии коронавируса, сообщает портал VGC.

Политика Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что в некоторых регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты для медиков, однако он призвал не использовать сообщения врачей для "истерик и накручивания ситуации". 286

Политика Мишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к работе Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие главы регионов страны формально отнеслись к задаче по перепрофилированию коечного фонда в медицинских организациях, на которую было выделено более 33 млрд рублей. 762

Общество Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. 30

Общество Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву. 1

Политика Песков: Путин за свой рейтинг не волнуется Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шеф Владимир Путин не волнуется за свой рейтинг на фоне пандемии коронавируса. 6

Здоровье Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями. 5

Общество Врач назвал главный способ передачи коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.

Энергетика Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

Происшествия Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка По мнению прокуратуры, врач не справился с лечением 15-летней девочки, подделал документы о выписке и дал указание госпитализировать пациентку в психиатрическую больницу, где она и скончалась. 1