Политика

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из главных тем стала борьба с пандемией коронавируса.
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Меркель обсудила с Путиным коронавирус и нефть

Московский Комсомолец09:32

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

ТАСС09:56

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Известия09:48

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Меркель

RT на русском09:41

Путин и Меркель обсудили коронавирус и конфликт на Украине

РБК11:24

Путин и Меркель оценили обмен удерживаемыми лицами между Киевом, ДНР и ЛНР

Газета.Ru09:56

Путин и Меркель отметили обязательства Киева по урегулированию в Донбассе

РИА Новости09:40
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Автоматически обработано 7159 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество

Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели

При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
19
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Политика

Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

RT на русском 11:16
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Здоровье

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
302
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
1K
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
10K
Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
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Игры

СМИ: Watch Dogs Legion стала частью стартовой линейки PlayStation 5 и Xbox Series X

Watch Dogs Legion стала частью стартовой линейки PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом в заметке, где пересказывается часть статьи Джейсона Шрайера про последствия для игровой индустрии из-за пандемии коронавируса, сообщает портал VGC.
Игромания.ру 11:33
Политика

Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что в некоторых регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты для медиков, однако он призвал не использовать сообщения врачей для "истерик и накручивания ситуации".
Life.ru 06:09
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Вести.Ru 08:11
1,1K
Экономика

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы.
Авторадио 12:54
3
Авто

Выбраны российские автозаводы, которым готово помочь государство

Выбранные заводы могут рассчитывать на госпомощь.
Motor вчера в 05:17
2
Политика

Мишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к работе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие главы регионов страны формально отнеслись к задаче по перепрофилированию коечного фонда в медицинских организациях, на которую было выделено более 33 млрд рублей.
DixiNews 06:34
762
Общество

Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
30
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
840
Общество

Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
1
Политика

В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая.
Газета.Ru 12:12
130
Политика

Песков: Путин за свой рейтинг не волнуется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шеф Владимир Путин не волнуется за свой рейтинг на фоне пандемии коронавируса.
Росбалт 12:03
6
Здоровье

Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
RT на русском 11:45
5
Общество

Врач назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Энергетика

Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ

Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.
ПРАЙМ 12:51
Здоровье

Медики по всей России не могут получить обещанные президентом доплаты

Васильева полагает, что сейчас надо поддержать всех врачей без исключения.
Эхо Москвы 11:30
Происшествия

Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка

По мнению прокуратуры, врач не справился с лечением 15-летней девочки, подделал документы о выписке и дал указание госпитализировать пациентку в психиатрическую больницу, где она и скончалась.
Pravda.Ru 12:30
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Шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объяснила воссоединение родителей

Instagram Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут объяснила воссоединение разведенных родителей во время карантина.
РЕН ТВ 10:55
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
67
Киберспорт

Lelis: Ninjas in Pyjamas распустили состав по Dota 2

CyberSport.ru 20 апреля в 15:27
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