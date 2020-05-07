Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
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«Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага», — говорится в заявлении
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RT на русском11:35

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Трамп заявил Путину о готовности США предоставить помощь России в борьбе с коронавирусом

ТАСС11:37

Трамп пообещал Путину помочь в борьбе с коронавирусом

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Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом

Коммерсантъ11:19

Трамп заявил Путину о готовности помочь России в борьбе с коронавирусом

РБК11:30

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом

RT на русском11:35

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы

РИА Новости11:15

Путин подчеркнул значимость союзнических отношений с США

Известия12:04
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Общество

Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19

Не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели Москвы, которым разрешено продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала.
РБК 11:34
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Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
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Футбол

Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу

Чемпионат 06:15
Общество

В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим

Ограничения по работе предприятий в Крыму начнут снимать с 18 мая, а с 12 мая в регионе станет обязательным ношение масок в общественных местах, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Парламентская газета 05:29
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
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Футбол

Боккетти не исключил возвращения в «Спартак» после завершения карьеры

РИА Новости 09:38
Армия и оружие

Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Общество

Сбербанк отказывается обслуживать карты с истекшим сроком действия

Банковские карты Сбербанка с истекшим сроком действия стали недействительны, невзирая на объявленные рекомендации ЦБ РФ.
Экономика сегодня 11:03
Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
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Экономика

В России растут продажи недорогих продуктов

Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
Вести.Ru 03:06
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Общество

Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева

6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
9
Общество

Глава Минздрава считает эффективным введение масочного режима

Сергей Коньков / Известия Депутат Госдумы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов провел онлайн встречу с главой Минздрава Михаилом Мурашко.
РЕН ТВ 11:39
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Хоккей

Вячеслав Старшинов

6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.
Полит.ру 05 мая в 17:01
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
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Фигурное катание

Тутберидзе поделилась мнением об уходе Трусовой

Inc-news.ru вчера в 12:34
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Политика

Путин оценил риск поспешного снятия введенных из-за коронавируса мер

Поспешное снятие ограничений, введенных в России из-за угрозы распространения коронавируса, может обернуться ухудшением эпидемиологической ситуации.
РБК вчера в 08:56
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
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Общество

В Минпросвещения допустили перенос ЕГЭ

Глава федерального ведомства Сергей Кравцов пояснил, что возможный перенос обсудят после 12 мая.
АТВмедиа 11:40
62
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты

Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
1,4K
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
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Киберспорт

Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike

После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
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Политика

Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
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Общество

Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
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Игры

Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации

Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании.
REGNUM 12:00
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Наука

Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным

Исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории смогли выявить мутировавший штамм коронавируса, получивший имя Spike D614G.
Evo-rus.com вчера в 05:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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