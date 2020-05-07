с чего всё началось

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".

Общество Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19 Не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели Москвы, которым разрешено продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала. 2

Общество В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим Ограничения по работе предприятий в Крыму начнут снимать с 18 мая, а с 12 мая в регионе станет обязательным ношение масок в общественных местах, заявил глава республики Сергей Аксёнов. 51

Общество Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%. 4,7K

Общество Сбербанк отказывается обслуживать карты с истекшим сроком действия Банковские карты Сбербанка с истекшим сроком действия стали недействительны, невзирая на объявленные рекомендации ЦБ РФ.

Общество Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона. 43

Экономика В России растут продажи недорогих продуктов Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия". 17

Общество Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева 6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией. 9

Общество Глава Минздрава считает эффективным введение масочного режима Сергей Коньков / Известия Депутат Госдумы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов провел онлайн встречу с главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Хоккей Вячеслав Старшинов 6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.

Происшествия В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 95

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,1K

Общество В Минпросвещения допустили перенос ЕГЭ Глава федерального ведомства Сергей Кравцов пояснил, что возможный перенос обсудят после 12 мая. 62

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 1,4K

Киберспорт Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.

Общество Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается» Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться». 1,8K