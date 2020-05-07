с чего всё началось

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".

Общество В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 517

Общество В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом В Москве скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. 413

Политика Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,7K

Общество Вирусолог рассказал о ситуации с коронавирусом при жаркой погоде У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой, — отметил врач в интервью Пятому каналу. 146

Фигурное катание Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 8

Гаджеты AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3 Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).

Космос МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне. 1

Политика Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. 255

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1K

Общество Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается» Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. 1,8K

Политика Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время. 39

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,4K

Экономика В России могут расширить отсрочки по налогам В Минфине уточнили, что в России налоговые органы приостановили проверки соблюдения валютного законодательства до 31 мая 2020 года.

Авто Lamborghini представила новый Huracan Evo Компания Lamborghini пополнила семейство Huracan четвертой моделью из экстремальной линейки Evo – заднеприводным родстером RWD Spyder с открытым верхом. 3

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 390

Общество В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее. 24

Происшествия Балкон с женщиной обрушился в Воронеже 49-летняя женщина, живущая на третьем этаже, заглянула в гости к своей матери на второй этаж и вышла на балкон. 27

Гаджеты Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L. 15