с чего всё началось

Главы двух государств в ходе беседы обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Также Трамп заявил о готовности обсудить контроль над вооружением с Россией и Китаем, чтобы избежать серьезных затрат.

Путин и Трамп по телефону обсудили контроль над вооружением

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