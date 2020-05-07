Политика
NewInformПутин и Трамп по телефону обсудили контроль над вооружением
Главы двух государств в ходе беседы обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Также Трамп заявил о готовности обсудить контроль над вооружением с Россией и Китаем, чтобы избежать серьезных затрат.
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с чего всё началось
"Президент Трамп подтвердил, что США прилагают все усилия, чтобы заботиться о гражданах дома, а также готовы оказать помощь любой стране, которая в этом нуждается, включая Россию", - написал Дир на своей странице в Twitter.Царьград11:40
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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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РБК 22:31
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Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ
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Vevby.ru вчера в 08:15
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Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Российские Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США
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RuNews24.ru вчера в 07:13
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В России может не быть пика распространения коронавируса
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9111.ru 08:54
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Кино
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Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518
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Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
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Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки.
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