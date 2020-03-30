Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире.

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