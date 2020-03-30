Коронавирус
BFM.ruПутин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире.
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Общество
Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Спорт
Российский защитник «Немана» призвал приостановить чемпионат Белоруссии
Российский защитник «Немана» Андрей Васильев поделился мнением относительно необходимости приостановки чемпионата Белоруссии.
Музыка
Группа Backstreet Boys воссоединилась из-за коронавируса
Музыканты знаменитой группы Backstreet Boys решила на время воссоединиться, чтобы поддержать людей в эпоху эпидемии коронавируса.
Общество
С 1 апреля в России вырастут пенсии
Как стало известно, на 6,1% будут пересчитаны социальные пенсии жителей России.
Армия и оружие
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
В августе 2018 года авиаконструкторское бюро сообщило, что заключило контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ.
Общество
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Энергетика
В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы
Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Авто
Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов
Ведущие эксперты автомобильной отрасли едины во мнении: эпидемия коронавируса и сложная экономическая ситуация в РФ станет причиной для массового ухода с рынка автомобильных дилеров.
Авто
Genesis представил седан G80 нового поколения
Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80.
Политика
Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому
Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Здоровье
Отказ от прививок БЦЖ связали с высокой смертностью от коронавируса
Ученые из Нью-йоркского технологического института связали скорость распространения и летальность коронавируса в разных странах с вакцинацией БЦЖ.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Обозреватели отметили, что подлодка «Северодвинск» отличается возможностью совершать запуски крылатых ракет прямо от причальной стенки, делая вид, что она «застигнута врасплох».
Здоровье
Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить
Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Игры
Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games
Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Киберспорт
Род Бреслау: «Закрытый бета-тест Valorant начнется 7 апреля»
Закрытый бета-тест начнется 7 апреля.
Общество
Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина
В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Футбол
Пеп Гвардиола: мы вернемся сильнее, добрее и немного толще
Напомним, что на прошлой неделе наставник «Манчестер Сити» пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.
Происшествия
В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
Общество
В Китае возобновили работу почти все крупные предприятия
В Китае около 98,6 процентов крупных промышленных предприятий опять приступили к работе, пишет «МК».
Общество
Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости
Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Наука
Ученые установили радиус действия чихания
Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
Общество
Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса
Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото
Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото — чета вышла на прогулку по парку.