Политика

ТАССТАССПутин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.
Читать в источнике
Комментировать343
с чего всё началось
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в заявлении
.
RT на русском11:55

Подробнее о событии

Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России

РБК12:27

Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

Коммерсантъ12:26

Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться «за пределами» G7

РИА Новости14:04

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС12:16

Трамп рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7

RT на русском11:55

Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+

РЕН ТВ11:44

Путин и Трамп по телефону обсудили нефть, космос и саммит G7

Газета.Ru13:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Финансы

В США перестали верить в доллар

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
18
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
1,7K
Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии АПКиТ

Киноафиша России 03:35
44
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Политика

Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ 11:40
Общество

В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии

В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03
5
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
644
Общество

Суд обнародовал результаты третьей экспертизы по делу Серебренникова

Версия.Инфо 09:10
45
Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
160
Общество

Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета вчера в 15:16
1K
Происшествия

На территории больницы в Петербурге горел рефрижератор с трупами

Горел рефрижератор с телами в морге на территории второй больницы по адресу: улица Есенина, 5. «В рефрижераторе размером 2х6 метров, высотой 3 метра горел компрессор кондиционера на площади 3 квадратных метра» - сказано в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Newia.ru 04:57
92
Армия и оружие

ВВС РФ приобретут 34 новых истребителя-бомбардировщика Су-34

Партия новейших самолетов Су-34 станет третьей в ВВС РФ.
Политическая Экспертиза 14:03
Происшествия

В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
79
Шоу-бизнес

Продюсер Дробыш рассказал о «поющих любовниках олигархов»

ФАН вчера в 18:40
1
Фигурное катание

Трусова рассказала о планах на прыжки

Газета.Ru 14:03
Здоровье

В России появилось первое лекарство от коронавируса

В России появилось первое лекарство от коронавируса. Согласно государственному реестру лекарственных препаратов, это «Авифавир».
Первый Тульский вчера в 03:08
Шоу-бизнес

Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом

Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.
Пятый канал 12:22
Политика

Лондон выступил против возвращения к формату G8 с участием России

Трамп заявил в августе 2019 года журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.
ТАСС 09:25
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
570
Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
67
Политика

МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека

США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Газета.Ru 11:36
1
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,3K
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
55
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
3
Гаджеты

Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
Космос

Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе

Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.
Тюменская область сегодня вчера в 03:55
Общество

Около 15 млн российских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет

Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей получили родители 15 миллионов детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба министерства труда.
iReactor 13:58
Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Коммерсантъ 11:31
363
Космос

Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
ФАН 30 мая в 15:48
4,7K
Армия и оружие

Кедми назвал абсолютные мишени для уничтожения, выбранные Россией на территории НАТО

Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, какие страны НАТО являются "абсолютными мишенями для уничтожения" Россией в случае войны.
Экономика сегодня вчера в 05:00
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное