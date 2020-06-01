с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

Финансы В США перестали верить в доллар Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. 18

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,7K

Политика Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по Конституции Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Общество Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon. 1K

Происшествия На территории больницы в Петербурге горел рефрижератор с трупами Горел рефрижератор с телами в морге на территории второй больницы по адресу: улица Есенина, 5. «В рефрижераторе размером 2х6 метров, высотой 3 метра горел компрессор кондиционера на площади 3 квадратных метра» - сказано в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. 92

Происшествия В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 79

Здоровье В России появилось первое лекарство от коронавируса В России появилось первое лекарство от коронавируса. Согласно государственному реестру лекарственных препаратов, это «Авифавир».

Шоу-бизнес Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.

Политика Лондон выступил против возвращения к формату G8 с участием России Трамп заявил в августе 2019 года журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Политика МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". 1

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.

Космос Астрофизик РАН расскажет тоболякам о космосе Тоболяки смогут узнать больше о космосе от аспиранта Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александры Гроховской.

Общество Около 15 млн российских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей получили родители 15 миллионов детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба министерства труда.